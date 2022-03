Alba Carrillo relata los detalles de su separación de Fonsi Nieto: ‘Me fui de casa embarazada’

Alba Carrillo, Adara Molinero y Mila Ximénez ya cuentan las horas para abandonar Gran Hermano VIP y conocer por tanto cuál de las tres será la flamante ganadora de esta séptima edición del reality . Y mientras llega el gran momento, las finalistas siguen desvelando secretos, ansiosas ante la incertidumbre de lo que les espera fuera de la casa de Guadalix de la Sierra donde han estado conviviendo durante tres meses. Mientras Mila Ximénez seguía pensativa tras el shock que le ha supuesto conocer que Sálvame ha fichado a un exconcursante como nuevo colaborador del programa, sus compañeras de encierro compartieron confidencias en una improvisada merienda donde, a propósito del futuro más inmediato de Adara, la colaboradora de Ya es mediodía volvió a protagonizar un momento donde habló de su ruptura con Fonsi Nieto. "Tienes que ser un poco egoísta", comenzó diciendo Alba. "Yo también he pasado por intentar hacer las cosas lo mejor posible para no hacer daño a la otra persona, y luego no he sido correspondida", dijo al hablar sobre su ruptura.

"No lo puedo evitar", contestaba una Adara pensativa que, a pesar de haber vivido un momento muy especial tras la última visita de Gianmarco, no puede dejar de pensar en los sentimientos del padre de su hijo. Alba, comprensiva con ella, intento darle el mejor de los consejos siempre basándose en su propia experiencia: "es el padre de tu hijo, pero no dejes de hacer nada por él, piensa en ti". Su compañera de confesiones se quedaba más tranquila y continuaba escuchando muy atenta todas sus explicaciones. "Yo me acuerdo cuando hice la mudanza de la casa del padre de mi hijo (…) Me fui de casa estando embarazada porque estaba convencida, lo que pasa es que va a nacer tu hijo, te sientes mal", continuó explicando Carrillo. "Cuando ya decidí separarme, creo que él también descansó y mira al final ha encontrado a su mujer y aparentemente están muy felices".

Aunque parecía que Alba se iba a deshacer en buenas palabras hacia el expiloto, su "aparentemente" llamó la atención de Adara que no pudo evitar sonreír y apostillar la palabra. "Bueno, no lo digo con segundas, lo que tenga ya cada uno en su casa yo no lo sé". Finalmente y tras recordar este momento tan doloroso, pero a la vez liberador tanto para ella como para el sobrino de Ángel Nieto, dio por zanjada la conversación con un "no se puede vivir con miedo". Una sensación que la exconcursante de Supermodelo conoce bien como ha reconocido en varias ocasiones al hablar precisamente de su separación y todo lo que está viviendo debido a la diferencia de criterios entre ella y el padre de su hijo, que no ve con buenos ojos su nueva faceta y su trabajo como colaboradora televisiva.

