La 'verdadera' relación de Jennifer Aniston y Brad Pitt, protagonista de los titulares de medio mundo

Jennifer Aniston y Brad Pitt se han convertido en los protagonistas de la semana. Los que fueran la pareja idílica de Hollywood en el pasado volvían a compartir tiempo y espacio en una fiesta por todo lo alto 15 años después de divorciarse. Un auténtico bombazo informativo que llega precisamente en Navidad, la mejor época, según algunos, para acercar posturas. A pesar de que muchos esperaban la soñada imagen en la alfombra roja de los Globos de Oro, los actores han decidido adelantarse a ello con una reunión de amigos, entre los que destacaban, Gwyneth Paltrow, Kate Hudson, Tom Hanks, Jimmy Kimmel, Jennifer y Brad.

Una lista de invitados que habla por sí sola y que evidencia que los rumores que apuntaban a una enemistad entre ambos nada tiene que ver con la realidad. Según medios internacionales como People, el actor acudió solo y fue uno de los primeros en llegar a la fiesta. Sin embargo, este no ha sido su primer contacto tras su separación. "Han estado en contacto en varias ocasiones" apunta una fuente cercana al citado medio. "Las personas importantes en su vida se reunieron para celebrarlo con ella. Brad encaja en ese grupo, y era natural que quisiera venir" , añaden.

No obstante, nadie duda de que después de decidir que tomarían caminos por separado, su relación de amistad pasó por baches. Fue después de separase y él comenzar una relación con la actriz Angelina Jolie cuando Jennifer reveló públicamente lo dolida que estaba. En 2005 se confesaba con Vanity Fair: "Lo que no te mata te hace más fuerte. ¿Estoy sola? Sí. ¿Estoy molesta? Sí. ¿Estoy confundida? Sí. No puedes dejar que la devastación de un divorcio se apodere y gane". Pero esta historia seguía coleando en el 2011 y así lo demostró el propio Brad Pitt en Parade, donde desveló que había estado fingiendo en su matrimonio con Aniston, unas palabras de las que tuvo que retractarse públicamente. "Jen es una mujer increíblemente generosa, amorosa e hilarante que sigue siendo mi amiga. Es una relación importante que valoro mucho", dijo poco después.

Tienen buenos deseos hacia el otro, pero su comunicación, según otras fuentes de su entorno, no es tan fluida como se llega a asegurar. "Brad y Jen hablan o envían mensajes de texto de vez en cuando. No se hablan ni se ven todo el tiempo", ha dicho una fuente a medios extranjeros. Pero ni este hecho ni tampoco el fin de sus relaciones han supuesto una catástrofe vital, al menos eso dice ella misma. "No siento un vacío. Realmente no. Mis matrimonios han tenido mucho éxito, en mi opinión. Y cuando llegaron a su fin, fue una elección que tomamos porque elegimos ser felices", confesaba el pasado mes de enero.

