El shock de Mila Ximénez ante un posible peligro fuera de la casa de 'Gran Hermano VIP'

La recta final de GH VIP 7 se le está haciendo cuesta arriba a Mila Ximénez que, a pesar de haber llegado a ser una de las tres finalistas junto con Adara Molinero y Alba Carrillo, no deja de tener altibajos. Aunque sus roces con la modelo madrileña están siendo más frecuentes durante estos últimos días, a solo veinticuatro horas de dejar la casa de Guadalix de la Sierra, la periodista ha tenido un nuevo sobresalto. A través de una noticia facilitada por el programa, la sevillana conocía que Sálvame ya cuenta con un nuevo colaborador y que no es nada más y nada menos que uno de sus excompañeros de encierro. Sin conocer la identidad del susodicho, las habitantes de la casa más famosa de la televisión estuvieron elucubrando sobre quién podría ser la nueva cara del programa de Telecinco. Mientras que la andaluza se puso en lo peor pensando en la posibilidad de que fuera Hugo Castejón, Alba era la única que la contradecía, y la intentaba tranquilizar con argumentos de lo más sólidos, apuntando a Antonio David Flores.

"Es posible que no quieran que vuelva al programa", así explicaba Mila cómo había entendido conocer que en 'el cortijo de Jorge Javier Vázquez' hay un nuevo compañero. Sus inseguridades volvieron a salir a flote mientras las tres continuaban con el baile de nombres. Alba, firme en su idea de descartar a Hugo, continuaba con sus explicaciones echándole un capote a Mila: “El ‘repescado’ no es, yo lo descarto”. "Si lo fuera sería como decirme 'no vuelvas', sería echarme", confirmó 'la damnificada' con el semblante serio y preocupado. "Sería tratarte como no te mereces", respondió la colaboradora de Ya es mediodía. Adara que, a priori prefirió quedarse en un segundo plano, también intentó animar a su gran amiga: "No te preocupes, seguro que no será nada grave". Pero ni los ánimos ni el cariño de Alba y de Adara consiguieron aplacar sus nervios y su incertidumbre.

"Igual me sustituye a mí el que venga", así de tajante continuó la periodista que prefirió meterse en la cama para seguir dándole vueltas al titular leído y a la revolución que le provocó. “No lo entiendo”. Hugo Castejón sigue siendo su cuenta pendiente, ha sido el concursante que ha conseguido sacar lo peor de ella durante su convivencia en el reality y es alguien con quien no querría compartir más tiempo, y mucho menos en su puesto de trabajo donde Mila es una de las veteranas con una silla fija y que sabe estar en el centro de todas las polémicas que surgen en Sálvame independientemente de si ella es o no la protagonista de la noticia. Y mientras siente que su trabajo pende de un hilo, la mayoría de sus compañeros siguen haciendo campaña para que Mila Ximénez se corone esta noche como la flamante ganadora de esta séptima edición de Gran Hermano VIP.

