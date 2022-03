Georgina Rodríguez posa en la nieve convertida en 'la Frozen morena'

Loading the player...

Más de cuatro millones de 'me gusta'. Eso es lo que ha conseguido Georgina Rodríguez en menos de 24 horas con la última sesión de fotos que ha publicado en sus redes sociales. La modelo española está disfrutando de una escapada a la nieve y ha querido compartir con sus fans algunas imágenes con las que demuestra lo bien que se lo está pasando, acompañada de sus hijos. Fiel a su estilo, Georgina ha vuelto a dejar claro por qué es una experta en el arte de posar ante la cámara. "La Frozen morena", ha escrito junto a esta foto en la que aparece muy sonriente y presumiendo de tipazo rodeada de nieve y perros husky.

Como siempre, Georgina lució un estilismo a la última moda, con un look muy chic al que no le faltaba detalle: mono ajustado, botas apreski y un gorro de pelo de color negro. "La Reina de las Nieves", le ha dicho su hermana Ivana, mientras que la colombiana Daniela Ospina ha opinado: "Espectacular, amiga". También ha recibido los likes de Adriana Abenia y Alice Campello, además de Laura M. Flores: "Ellaaaaaa". Después de verla convertida en una Cleopatra moderna, la novia de Cristiano Ronaldo ha querido rendir su particular homenaje a la película Frozen, convirtiéndose en su protagonista aunque en versión en morena.

Otra de las imágenes más comentadas de sus vacaciones ha sido una en la que aparece comiendo un plato de pasta con una chaqueta con un escotazo de infarto. "¿Por qué no me veo así cuando como spaghettis?", le ha preguntado la modelo Águeda López, mujer del cantante Luis Fonsi, que ha asegurado que Georgina es "única". "Ella, sencilla", "Me muero con la Frozen morena, ¡eres lo más", "¡Qué fotos tan bonitas", "Hermosa, como siempre", "Bella ragazza", "Te pasas", "Estás espectacular", "Además de guapa, es amante de la comida"... son algunos de los comentarios que pueden leerse en su post.

La modelo siempre da que hablar con sus posados y ha demostrado en muchas ocasiones que no tiene rival, pero si hay algo que también comentan sus fans es lo mucho que cuida de sus bebés y lo cariñosa que es con ellos. "Me encanta el hecho de que haces todo tipo de actividades con tus hijos. Eres realmente una madre maravillosa y una esposa increíble para Cristiano. Y te ves absolutamente deslumbrante", "Disfrutad mucho de las vacaciones" o "Eres la mamá más divertida del mundo", han escrito junto al divertido vídeo en el que sale tirándose en trineo por la nieve junto a Alana Martina y los pequeños Eva y Mateo.

