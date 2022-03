Marta Hazas revela, para asombro de David Broncano, el dinero que tiene en el banco

David Broncano se ha convertido en una de las grandes sensaciones televisivas de los últimos tiempos. Su espontaneidad y gran sentido del humor le han valido para meterse a todos los públicos en el bolsillo gracias a La Resistencia, programa que presenta desde hace casi dos años en #0, canal de Movistar+. Se trata de un espacio de entrevistas en clave de humor que cuenta con toda una legión de seguidores y al que ninguna celebridad se resiste a visitar a pesar de sus ya famosas e 'incómodas' preguntas. "¿Cuánto dinero tienes en el banco?" es, sin duda, su favorita y a la que no todo el mundo está dispuesto a responder. Sin embargo, su última invitada ha sido de las pocas que no han dudado en contestar con total sinceridad para sorpresa del propio showman.

Se trata de Marta Hazas, quien acudió para promocionar el último capítulo de la serie Velvet Colección, que protagoniza junto a Paula Echevarría y Miguel Ángel Silvestre. Muy simpática y divertida, la intérprete cántabra llevó como obsequio para el presentador un sobao pasiego, producto típico de su tierra, que aceptó con mucho gusto. Pero este regalo no bastó para librarla de su peculiar interrogatorio, que llegó a su punto álgido cuando tocó tratar el tema económico. "Has hecho muchas series, muchas pelis y muchas cosas", comenzó diciendo Broncano, insinuando que la actriz de 41 años podría atesorar una suculenta cantidad a lo largo de toda su carrera.

"Sí, pero he llegado a la tele en la época del low cost", contestó Marta, muy rápida de reflejos. "Lo de la 'pasta', guay porque me acabo de comprar un piso. Me lo he comprado a medias y espero que la relación salga bien. Estoy sudando más por eso que por el mono de cuero que llevo puesto", señaló antes de desvelar que posee 60.000 euros en el banco. "Son una 'ventanita'. Cada tres meses los puedes sacar o no", apuntó.

Una confesión con la que el cómico no pudo ocultar su cara de estupor. "Son fondos con los que nunca pierdes dinero, pero te va dando intereses. Se llaman ventanas y solo los puedes sacar cada tres meses", le explicó la protagonista de Pequeñas coincidencias. "Me está sonando a preferentes, nunca pierdes y cada vez tienes más", apuntó finalmente Broncano provocando una gran carcajada generalizada entre todos los presentes.

