Roberto Leal presume de su mayor admiradora: ‘Mi hija me reconoce en la tele’

Anne Igartiburu y Roberto Leal volverán a presentar las Campanadas desde la Puerta del Sol, convirtiéndose de este modo en las dos grandes apuestas de Televisión Española. A pesar de que el malagueño debutó hace tan solo un año en tal espacio, asegura encontrarse más cómodo que la vez pasada. "Me hago mayor. Comparado con Anne estoy empezando y muy contento de hacerlo con ella. Al final es una maestra de la que tengo que aprender muchísimo. El año pasado me dio unas buenas clases y este año espero que haga lo mismo", ha dicho el presentador a los micrófonos de Gtres. No obstante, trata de no autopresionarse con las audiencias que logra en televisión. "Ese día no me preocupo para nada de los datos, para eso están los directivos", dice haciendo gala de su característico humor.

VER GALERÍA

La trayectoria de Roberto Leal es imparable y ya son muchos los proyectos en los que está inmerso hasta tal punto que su pequeña se ha convertido en su admiradora más especial. "Mi niña Lola todavía tiene 2 años y medio, pero ya señala y dice ‘papá’. Sobre todo, cuando es un programa grabado o alguna gala y también me ve en el sofá. Dice aquí pasa algo extraño", ha dicho entre carcajadas. Su maestría la ha conquistado y prueba de ello es que ha caído rendida a los pies de su padre.

Lola nació fruto de la relación sentimental de Roberto y Sara Rubio, ambos periodistas de profesión. Tras cuatro años de matrimonio este fue el mejor broche a su amor, una historia que también se fraguó en los platós de televisión. Él de Sevilla y ella de Barcelona, se conocieron en Espejo Público, donde Sara trabajaba como reportera y Roberto como compañero de Susanna Griso. Sin embargo, sus vidas profesionales dieron un vuelco y así lo revela el propio Leal. "Mi mujer se dedica a lo mismo. Ahora tenemos un proyecto en Canal sur y estamos viviendo a Sevilla o a Madrid, siempre buscando el apoyo el uno del otro, pero se puede conciliar (…) Estoy haciendo lo mismo que el año pasado, lo único que participo en Telepasión con un papel protagonista y el año pasado solo cantaba o trataba de hacerlo. Me ven cara de muy navideño y afortunadamente tengo mucho trabajito, pero yo contento", ha comentado.

VER GALERÍA

La niña nació en 2017, llenando de felicidad a sus padres. "Hola Lola, soy tu padre. El mismo que te cantaba fuera de tono estos meses atrás, cuando estabas en la barriga de mamá. El mismo que se va a desvivir porque seas feliz en este mundo loco. Ni tu madre ni yo somos perfectos. Esperamos que tú tampoco lo seas. ¡Qué aburrido sería!", escribió Roberto para presentar a su hija en redes sociales.

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.