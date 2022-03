¿Habrá segunda temporada de 'Watchmen'? Su creador responde

Watchmen se ha convertido en una de las grandes revelaciones televisivas de la temporada. La adaptación para la pequeña pantalla del cómic de superhéroes creado por Alan Moore, Dave Gibbons y John Higgins se estrenaba el pasado mes de octubre en HBO y, a tan solo dos días de emitir su último episodio, ha conquistado tanto al público como a la crítica, posicionándose como la serie nueva más vista de todo 2019 dentro de las plataformas de streaming. Tanto ha sido así que sus millones de seguidores en todo el mundo ya fantaseaban con la posibilidad de una segunda temporada. Algo de lo que, de momento, su responsable, Damon Lindelof, no se ha mostrado demasiado partidario.

"La mayoría de las historias de cómics siguen y siguen y siguen y siguen, sin embargo, los 'vigilantes' no lo hicieron y eso es lo que lo hizo especial. Y así diseñamos esta historia, para que termine" ha declarado recientemente a la revista estadounidense Variety. "Estoy profundamente agradecido por lo bien recibida que ha sido la temporada hasta ahora, y no quiero sentir que soy un desagradecido, pero todavía no tengo ninguna inclinación para continuar la historia", proseguía Lindelof.

Sin embargo, y aunque muy remotamente, la puerta no queda completamente cerrada: "Esto se basa en gran medida y casi de manera exclusiva en el hecho de que no tengo una idea. Si voy a involucrarme más en Watchmen, debería poder responder las preguntas ¿por qué? y ¿por qué ahora?, y las respuestas a esas preguntas no deberían ser: 'Bueno, porque eso es lo que haces, porque la primera fue buena'. No digo que no debería haber una segunda temporada y ni siquiera digo que esa temporada no debería contar con algunos de los personajes de esta temporada. Simplemente, no sé qué debería ser". Un argumento del que se puede extraer que la posibilidad de una nueva tanda de episodios es poco probable pero no imposible.

La historia de la serie se desarrolla 34 años después de los eventos de la serie de cómics en una realidad alternativa en Estados Unidos en la que los superhéroes se han convertido en forajidos debido al uso de la violencia. A pesar de ello, algunos intentan empezar una revolución mientras otros intentan detenerlos. Protagonizada por Jeremy Irons, Don Johnson, Regina King o Tim Blake Nelson, Watchmen ya contó con una adaptación cinematográfica en 2009.

