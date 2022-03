Sam Heughan responde, ¿será el nuevo 'James Bond'?

No hay nada como cruzar el charco para que uno revele cuáles son sus sueños en el mundo de la interpretación, y si no que se lo pregunten a Sam Heughan. El actor escocés, que está a punto de estrenar la quinta temporada de Outlander visitó el programa de Jimmy Fallon donde la pregunta era obligada: ¿será el nuevo 'James Bond'? Mucho se viene hablando del tema y el nombre de Heughan suena cada vez con más fuerza, teniendo entre sus competidores directos a actores de la talla de Idris Elba, Richard Maden o Tom Hiddelston. Aunque la última del espía británico acaba de llegar a los cines de medio mundo con Daniel Craig en la piel de ‘007’, Heughan intentó despejar las dudas contestando al divertido presentador americano.

VER GALERÍA

"Ahora mismo puedo decir que no soy 'James Bond'", explicó el intérprete al preguntarle por la posibilidad de ver cumplido su sueño. "Estoy esperando la llamada (…) bueno, en realidad no me han dicho que no lo soy", unas palabras que desvelaron el gran sentido del humor del que hace gala el escocés, que no cesa en su empeño por coger el relevo de Daniel Craig y ponerse en la piel del agente británico más seguido de todos los tiempos. De conseguir el papel, Sam sería el segundo escocés en interpretarlo siguiendo así los pasos de Sean Connery, el primer 'James Bond' de la historia. Sam ya reveló en su momento haberse presentado al casting de la película cuando Pierce Brosnan anunció que dejaba el personaje. En aquella ocasión, fue Craig quien se llevó el gato al agua, pero ahora que también ha confirmado que quiere dejar la saga, quizá sea el momento del protagonista de Outlander.

VER GALERÍA

Desde luego que actitudes y aptitudes no le faltan. Heughan ha conseguido hacerse un hueco en el mundo de la interpretación después de cinco años dando vida a 'Jamie Fraser' en la exitosa serie de televisión basada en las novelas de Diana Gabaldon con la que está cosechando numerosos reconocimientos a nivel internacional. Pero además las ganas, la ilusión, "el coche y el traje" correrían de su cuenta. Este último 'chascarrillo' del escocés tuvo lugar durante un encuentro con sus fans tras el rodaje de Mi ex es una espía en el que ya se le preguntó sobre 'Bond'. Por el momento, y después de su audición, Sam ya puede presumir de haberse puesto al servicio de la Casa Real Inglesa.

VER GALERÍA

Eso sí, sobre si comparte la fama de conquistador del personaje, todo es un misterio. El hermetismo del actor sobre su vida personal es tal que lo único que se conoce sobre su estado civil es lo que comparte en sus redes sociales. Hasta hace algo más de un año mantenía una relación con la también actriz Mackenzie Mauzy, aunque en estos meses las imágenes de los dos juntos brillan por su ausencia. Esta soltería sin confirmar sumada a la química con su compañera en Outlander, Caitriona Balfe, han hecho surgir los rumores que hablan de una posible historia de amor más allá de la pequeña pantalla y que ambos se toman a risa.

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.