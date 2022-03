Adara y Hugo Sierra, una guerra sin cuartel también entre los padres de la concursante

Tan solo quedan dos días para que la final de la séptima edición de Gran Hermano Vip tenga lugar. Alba Carrillo, Mila Ximénez o Adara Molinero se proclamarán vencedoras de este reality en el que permanecen desde hace más de tres meses, una etapa en la que se han desatado vendavales tanto dentro como fuera de la casa más famosa de la televisión. Una de las mayores protagonistas sin duda alguna ha sido Adara, quien posee varios frentes sentimentales abiertos por los que su madre, Helena, ha salido en su defensa públicamente.

De hecho, este miércoles la progenitora de la concursante conectó con Sálvame para responder a los últimos movimientos de la ya expareja de su hija, Hugo Sierra, con quien tiene un hijo en común. Tras recibir un mensaje de parte de los representantes legales del uruguayo en el que le solicitan retractarse de sus declaraciones en televisión, Helena se ha mostrado rotunda. "He recibido de parte del abogado de Hugo Sierra un acto de conciliación previa. Vamos, un aviso de querella ya que Hugo se siente calumniado e injuriado a través de los programas en los que yo he participado mientras he defendido a mi hija Adara. No tengo problema de leer este comunicado, aún más cuando mi conciencia está absolutamente tranquila", comenzó diciendo en el programa.

Sin embargo, este no fue el único asunto que la madre de Adara quiso tratar. Helena reveló sin tapujos el punto en el que se encuentra con su ex y padre de Adara, Jesús Molinero. "Con este señor hace mucho que no hablo, no tengo una relación cordial o normal como debería de ser ya que es el padre de mis hijos", dijo.

Una cuestión que reveló después de que varios colaboradores le preguntaran si existía una guerra familiar después de que ella apoye a Gianmarco y su exmarido a Hugo Sierra. Por su parte, considera que, si Jesús apoya a Hugo para dañarla de algún modo, ese no es el camino acertado. “Si lo está haciendo para eso, no lo está consiguiendo", aclaró. "Intento no entrar en guerras porque en las guerras todo el mundo pierde", añadió Helena.

El futuro de Adara es todavía incierto y, por el momento, nadie sabe las decisiones que la madrileña tomará cuando finalice el concurso. Mientras que se despeja la incógnita, la madre de la finalista ha confesado cuál es su verdadera opinión sobre el italiano. "Me cae fenomenal y es muy majo (…) Pienso que debería estar sola un tiempo", puntualizó.

