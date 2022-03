La confesión más difícil de Terelu Campos sobre uno de los episodios más duros de su vida

Tarde de duras confesiones en Viva la Vida. Uno de los temas que se debatieron este fin de semana en el programa de Emma García fueron las amenazas que tanto Kiko Rivera como Irene Rosales están recibiendo por parte de un anónimo. Tras escuchar el relato, Terelu Campos quiso compartir con sus compañeros uno de los episodios más oscuros de su vida. La colaboradora confesó por primera vez que fue víctima de amenazas telefónicas durante varios años.

VER GALERÍA

"Yo eso lo he vivido y fue telefónicamente. Eran mensajes escritos a través de dos cabinas telefónicas situadas en sitios diferentes de Madrid. Yo no sabía que se podía mandar un mensaje escrito por una cabina", comenzaba la hija de María Teresa Campos ante la sorpresa de sus compañeros. La que fuera presentadora de Con T de tarde explicó que, tras los primeros mensajes, puso la situación en mano de los profesionales, aunque no consiguieron descubrir quién era la persona que estaba realizando las amenazas: "No llegaron a coger a esta persona porque, cuando me llamaba, la Policía me dijo que no cogiera el teléfono y que intentara avisarles a ellos para ver si llegaban a tiempo". A medida que iba relatando este episodio, la hermana de Carmen Borrego confesó sentir mucho miedo por si volvía a repetirse esta desagradable vivencia.

VER GALERÍA

"Esta persona me escribía. Me amenazó diciéndome que me iba a violar, que me iba a esperar a las puertas de Telecinco para hacerlo. Decía que lo meterían en la cárcel, pero que me merecería la pena. Fueron cosas muy fuertes", continuó explicando la colaboradora. Terelu aseguró que intentó mantener a su familia al margen de esto, pero que María Teresa sí que conocía la situación. "Un día solo habló de mi hija y me dijo que no me había ocurrido nada porque iba con ella. La cosa fue in crescendo… Pasó de llamadas obscenas a decir que un día me iba a esperar y no me podía bajar del AVE porque me temblaban las piernas cuando me dijo que estaría esperándome", explicaba Terelu, que aseguró que las amenazas eran cada vez más alarmantes y que el acosador conocía detalles importantes de la vida de la hija de María Teresa.

Sin embargo, un día Terelu plató cara al acosador anónimo y la pesadilla llegó a su fin. "La Policía siempre creyó que era alguien de mi entorno y lo único que os puedo decir es que un día me armé de valor y decidí cogerle el teléfono. Cuando cogí el teléfono, me dijo que si sabía quién era y yo le respondí: 'Te sorprendería saber que sé quién eres'. No volvió a hacerlo nunca más", sentenció la tertuliana, dejando en silencio el plató de Telecinco.

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.