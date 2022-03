Paz Vega comparte uno de sus momentos más emocionantes del año ¡y de su carrera!

Ya es tradición que Paz Vega despida el año haciendo un conmemorativo repaso de aquellos momentos que más le han marcado, tanto a nivel personal como profesional. La actriz española comparte con sus seguidores cada día diferentes fotografías que resumen estos buenos recuerdos para no olvidar. Y Sylvester Stallone se ha convertido en uno de los protagonistas de estas instantáneas.

Para la exconcursante de MasterChef Celebrity y ganadora del Goya a Mejor actriz revelación compartir durante todo el año 2019 diferentes episodios con el también actor "ha sido una experiencia estupenda, porque trabajar con alguien al que admiras desde pequeña, le has seguido y ha hecho una saga de la que soy fan, pues estar en ella es un verdadero honor", aseguraba en el pasado mes de septiembre. Fue entonces cuando tuvo lugar el estreno de Rambo: Last Blood, en el Lincoln Square Theater de Nueva York.

Paz Vega ha publicado en sus redes sociales tres imágenes -correspondientes a la última edición del Festival de Cannes, junto al también director y guionista, que acompañaba de las siguientes palabras: "Y siguiendo con mi repaso de este 2019 que está expirando... one of the most exciting moments in my carrera". Con estas declaraciones la actriz muestra cómo su papel en la nueva entrega de este particular héroe de guerra, interpretando a de Carmen Delgado, ha sido una de las experiencias más destacadas de su 2019… ¡y de toda su carrera!

Tras la piel de una periodista encargada de cubrir las informaciones acerca del narcotráfico americano, Vega se une a Rambo para encontrar a su hermana, que ha sido secuestrada. La historia ha convertido a la andaluza y Stallone en grandes amigos gracias a las horas de rodaje que han pasado juntos. Sobre su compañero, la también modelo se ha deshecho en halagos en cada entrevista que ha concedido. "Es encantador, maravilloso. Además, sabe tanto de cine, de cómo contar una historia, expresar un sentimiento… Es increíble", aseguraba recientemente a HOLA.com.

Rambo: Last Blood es la quinta película de esta famosa saga interpretada y escrita por Sylvester Stallone, quien ha posado junto a la andaluza y el resto de reparto durante la promoción del largometraje. Entre sus compañeros, también se encuentran Sergio Peris-Mencheta y Óscar Jaenada, por lo que se trata de una producción que ha apostado por la presencia española para un equipo que se puso a las órdenes del director Adrian Grunberg.

