El final alternativo de 'Friends' para Phoebe que hubiera roto el corazón a su otro pretendiente

El pasado mes de septiembre la mítica serie de Friends cumplía su 25 aniversario desde que se emitiera el primer capítulo. Lo que no sabían ni los propios escritores era qué hacer con uno de los personajes principales, en concreto el de Phoebe, interpretado por Lisa Kudrow. Ha sido David Crane quien ha hablado con Radio Times y ha contado esta anécdota que ha impactado a los seguidores de la serie. Es necesario mencionar que el personaje protagonista se estuvo debatiendo entre dos pretendientes. Uno de ellos, el pianista Mike Hannigan, interpretado por Paul Rudd, y aunque tenía buena relación con Phoebe, él no quiso pedirle matrimonio por lo que regresó a los brazos de su antiguo novio David, interpretado por Hank Azaria.

Pese a que sí quería casarse con ella y le propuso matrimonio, Phoebe era un mar de dudas hasta que se dio cuenta de que quería volver con el pianista. Tras la intensidad amorosa que vivía la protagonista, todo acabó con una pedida de mano por parte de Mike Hannigan. Una historia que tuvo dividida en todo momento a los fans de la serie. No obstante, durante la entrevista que ha concedido Crane, confesó que el final para este personaje pudo haber sido muy diferente, "Hubo bastantes posibilidades de que Phoebe y David acabaran juntos. Quiero decir, es que no estábamos seguros de que Mike fuera la opción correcta", expresó el productor.

"Los dos eran excelentes actores tanto Paul como Hank eran fantásticos, además de que tenían una química increíble con ella. Por eso le dimos muchas vueltas a las ideas", continuó diciendo el guionista. Además, quiso sincerarse aún más, hasta tal punto de que no recuerda qué fue lo que le hizo escoger a Paul Rudd, admitiendo también que cualquiera de las opciones habría sido un final increíble para el personaje interpretado por Lisa Kudrow.

Lo mejor de todo es que la historia no termina aquí, ya que se ha anunciado gracias a The Hollywood Reporter que confirmó que Warner Media está preparando una reunión con los personajes de la serie para la plataforma de HBO Max. A pesar de que no hay nada por escrito, Jennifer Aniston que interpreta a Rachel Green confesó en The Morning Show: "Nos encantaría que hubiera algo, pero no sabemos qué es ese algo. Así que solo estamos intentando. Estamos trabajando en algo", concluyó la actriz dando esperanza a los seguidores de Friends.

