Selena Gomez revoluciona a los fans con el nombre y la imagen de su próximo disco

Cuatro años de silencio le han valido a Selena Gómez para regresar al mundo de la música por todo lo alto con su nuevo trabajo que saldrá a la venta el 10 de enero. La polifacética cantante y actriz ha adelantado en sus redes sociales la noticia desvelando el nombre y la imagen de su próximo álbum. RARE es el nombre de este disco tan especial para ella como ha explicado recientemente: "Es la música más honesta que he hecho en mi vida y estoy deseando que escuchéis mi corazón". Un deseo que comparten sus más de 160 millones de seguidores en Instagram, que ya tachan los días en el calendario para hacerse con el disco. Toda una declaración de intenciones de la joven, que ha puesto su alma en cada una de las letras que lo componen. Trece son las canciones que dan forma a este tercer disco de estudio y algunas de las melodías ya pueden escucharse en el perfil de Selena. Lose you to love me; Look at her now; Vulnerable o Fun, son algunos de los títulos de cada uno de los singles con los que la artista vuelve al panorama musical internacional.

Loose you to love me y Look at me now ya se han podido escuchar en Estados Unidos, y el primero de los dos sencillos llegó a ser número uno en las listas norteamericanas. Precisamente su letra ha levantado controversia ya que sus seguidores están convencidos de que habla de su historia de amor con Justin Bieber. "Escribí esta canción hace un año y es muy emocional. Compartir mi historia es algo que siempre he hecho y no quería pretender hacer pensar que no ha pasado nada cuando no es cierto", explicó la exchica Disney al respecto sin nombrar a Bieber. Su historia de amor, intermitente, terminó con una ruptura que afectó sobremanera a Gómez, quien además durante estos años de silencio ha estado luchando contra sus problemas de salud.

Su trasplante de riñón fue la gota que colmó el vaso de su delicada salud. El lupus que padece ha sido el principio de todos los males de la protagonista de Los magos de Waverly Place, que tuvo que dar un giro radical a su estilo de vida, saludable ya de por sí. La depresión y la ansiedad también acompañan a Selena en su camino desde hace unos años. Un estado que le llevó a ingresar en una clínica para superar su ‘enfermedad del alma’ y que ahora continúa superando. Esta situación le está dando a pie a darle voz a otros enfermos como ella, para quienes es todo un ejemplo a la hora de hablar de este mal que cada vez afecta a más personas alrededor del mundo. Selena ha decidido hablar en primera persona de todo lo que conlleva padecer depresión y ansiedad y cómo convivir con estos desórdenes mentales con los que tendrá que luchar durante toda su vida, como ha confirmado.

