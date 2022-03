El divertido 'conflicto' de Nick Jonas y Priyanka Chopra en su primer aniversario de boda

Nick Jonas y Priyanka Chopra han celebrado su primer año como marido y mujer. Juntos forman una de las pareja mediáticas más consolidadas del panorama, pero ahora se ha revelado que existe cierto enfrentamiento entre los dos. El cantante de los Jonas Brothers ha acudido al programa de The Late Late Show, donde le han preguntado acerca del curioso regalo de aniversario con el que la actriz le sorprendio: Un cachorro de pastor alemán. "Se lo mencioné como dos semanas antes, y al final ella lo hizo. Estabamos hablando de la casa nueva, de lo contentos que estabamos con la mudanza y todo eso. Entonces le dije 'Sabes, podriamos tener un pastor alemán'". Priyanka no dio demasiadas ilusiones a su chico, pero todo se trataba de una estrategia para sorprenderlo dos semanas más tarde. Lo que no se imaginaba el cantante es que la llegada de este nuevo miembro de la familia acabaría generando su primer "conflicto" como matrimonio.

Y es que la llegada de Gino a la familia ha provocado la primera "división familiar", tal y como ha confesado el cantante de Humans. "Ella tiene un cachorro llamado Diana, que, una vez que nos juntamos, por supuesto adopté y después me consiguió el otro. Los dos hemos puesto un Instagram para cada uno", relataba Nick Jonas, algo nada novedoso porque varias celebrities optan por crear perfiles propios de sus mascotas en las redes sociales. Por lo que hasta ahora todo era de lo más normal.

Sin embargo, tal y como ha relatado Nick, su perro tiene alma de estrella y acabó revolucionando las redes sociales con su presencia. "Diana lleva con su perfil desde hace un año y medio... y Gino, la dobló en seguidores en solo un día. Por eso Priyanka no está nada contenta con eso", desvelaba el cantante, dejando claro que a su mujer no le hace ninguna gracia que su querida mascota haya sido rebasada en las redes sociales por el nuevo pastor alemán de la familia Jonas Chopra. Lo cierto es que Diana acumula casi 150.000 seguidores, siendo claramente batida por Gino, que supera los 330.000. Además, el pequeñín de la casa se define como "la estrella del rock de mi papá".

Para Priyanka, Diana es una más de la familia, cuida hasta el más mínimo detalle de su relación con ella y siempre tiene un puesto privilegiado en su día a día. A pesar de esto, la actriz no ha dudado en compartir en su propio perfil imágenes de su marido con Gino, pero dejando claro que se acuerda de su mascota: "Bienvenido a casa pequeño, Diana, te seguimos queriendo más".

Nick Jonas ha querido dar a conocer públicamente esta desconocida rivalidad entre ambos mientras se encuentra en plena promoción de la tercera parte de Jumanji, donde repite papel. No es el único proyecto del artista, que continúa con el regreso a los escenarios de los Jonas Brothers. Además, junto a Priyanka, producirá una serie documental sobre el 'sangeet', la tradición india pre-nupcial que la pareja celebró hace un año en su boda, que se emitirá en Amazon Prime Video.

