Norma Duval, ¿boda con Mattias Khün para el 2020?

A sus 63 años, Norma Duval puede presumir de encontrarse radiante y en plena forma. Así lo ha demostrado durante su última aparición pública en un evento benéfico de Infancia sin Fronteras en Madrid, donde declaró encontrarse "muy activa y feliz". "Cuando uno está bien por dentro lo está por fuera", aseguró sonriente ante los medios congregados en el acto. Muy involucrada en causas relacionadas con los niños más desfavorecidos, explicó que un colegio en Nicaragua lleva su nombre. Pero, además, quiso incidir en la importancia de ser solidarios todo el año y no solo en Navidad, así como que ya se prepara para recibir el Año Nuevo. No obstante, entre sus planes no figuran ni regresar al teatro ni una posible boda con su pareja, Matthias Khün, de cara a 2020.

"De momento nos rajamos, está la cosa ahí. Yo ahora no me puedo casar porque tengo a mis hijos, a mi madre, a mis niñas… y de momento es imposible", apuntó haciendo alusión a que se encuentra demasiado ocupada y sin tiempo como para dedicárselo tan solo a una persona. Sin embargo, no quiso ser demasiado tajante en sus palabras para no tener que retractarse: “En el futuro no digo nada, porque luego quedo fatal. Como lo anuncié una vez y no lo he cumplido, mejor me quedo callada. Pero ya veremos, en la vida una no sabe nunca lo que puede ocurrir”.

En 2014, Norma y Matthias anunciaron sus planes de boda de cara al siguiente verano. Una ceremonia civil que tenían pensado celebrar en Tagomago, la pequeña isla balear propiedad del empresario alemán. No obstante, meses después decidieron aplazar la celebración debido a la apretada agenda de la artista, aunque acabarían por cancelarla definitivamente en noviembre de 2015, mes en que, por sorpresa, también anunciaron su ruptura. No obstante, la pareja se reconcilió en agosto de 2016 y permanecen juntos y felices desde entonces.

Asimismo, la barcelonesa no tuvo inconveniente en responder a las preguntas que los reporteros le hicieron acerca del estado de salud de Marc Ostarcevic -su primer exmarido y padre de sus tres hijos, Marc, Yelko y Christian-, que el pasado mes de mayo anunciaba que padecía cáncer de próstata. “Tengo entendido que se encuentra bien, pero no tengo contacto con él”, señaló en tono cordial sin querer entrar en más detalles al respecto.

