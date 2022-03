Toñi Moreno celebra junto a sus compañeros la última Navidad antes de ser madre

¡Tic-tac! Toñi Moreno se enfrenta a uno de los momentos más bonitos de su vida y qué mejos que disfrutar lo máximo posible también de estas fechas tan señaladas. Diciembre es mes de reuniones de familia, amigos y, por supuesto, compañeros de trabajo. Así que la presentadora se ha vestido con sus mejores galas: total look en negro y blazer plateada de lentejuelas, para despedir este gran año con sus compañeros de cadena. Al lado de Emma García, con la que se 'intercambió' programa en noviembre de 2018, Paz Padilla o Jesús Vázquez, entre otros, Toñi posa sonriente mientras se toca su tripita de embarazada en la recta final. "Ya ha llegado la navidad a @mediasetcom #cenaenfamilia las embarazadas nos recogemos pronto", ha escrito la comunicadora.

Como cada año por estas fechas, el empresario italiano Paolo Vasile ha organizado una cena con algunos de los rostros más emblemáticos de Mediaset para dar la bienvenida a la Navidad, una de las fechas más mágicas del calendario. La fiesta ha tenido lugar en las instalaciones de Fuencarral (Madrid) del gigante empresarial de la comunicación televisiva y muchos de los invitados no han dudado en compartir algunos de los momentos y anécdotas de la noche con sus miles de seguidores.

Paz Padilla ha sido una de las presentadoras que no se ha perdido el evento. Tal y como ha revelado en una de sus publicaciones, la humorista y jurado de Got Talent España compartió mesa con Jesús Vázquez, los elegidos para presentar las Campanadas el próximo 31 de diciembre. "El destino nos une, Jesús Vázquez", escribía la gaditana junto a una imagen en la que aparece el primer plato con el que empezaron la suculenta cena: ensalada de salmón y langostino con mazapán de almendra. Paz también compartió otras imágenes en las que posaba felizmente con otros compañeros, como Emma García, Sandra Barneda, Jesús Calleja, Santi Millán, Iker Jiménez o Tania Llasera.

María Patiño, presentadora de Socialité, ha inmortalizado la velada con un selfie con algunos de los rostros femeninos más carismáticos de la productora como Carlota Corredera, Samanta Villar y Carme Chaparro, quien ha compartido una instantánea muy significativa. La escritora de No soy un monstruo ha publicado una fotografía con Christian Gálvez y Joaquín Prat, quien precisamente ha cogido su testigo en Cuatro al día. "Querido Joaquín Prat, no me pongas caras raras que me estropeas todas las fotos. Aprende de Christian Gálvez. En la fiesta de Navidad de Mediaset cada año lo pasamos mejor. Maravilla de compañeros", ha escrito la periodista, haciendo gala de su habitual sentido del humor.

Sin embargo, a la cena han faltado algunas de las caras más representativas del grupo como Jorge Javier Vázquez, que está recuperándose de su última intervención quirúrgica, o Carlos Sobera, que se encontraba presentando en directo la gala de GH VIP: Límite 24 horas. Tampoco estuvo presente Ana Rosa Quintana, 'reina de las mañanas' de Mediaset, quien encabezó una fiesta prenavideña a principio de mes con el equipo de la productora Unicorn Content para celebrar un año plagado de éxitos.

