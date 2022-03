El paso de Hugo Sierra para reconciliarse con Adara tras su encuentro en 'GH VIP'

La visita de Hugo Sierra a Adara Molinero dentro de la casa de Gran Hermano VIP hace una semana aún colea, empezando por la retirada de la demanda interpuesta por Hugo solicitando la custodia compartida de su hijo en caso de que hubiera una separación entre ambos. Así lo ha confirmado el propio interesado en Mujeres y Hombres y Viceversa, donde ha contado que solo veinticuatro horas después de volver a verse las caras, quitó la denuncia siempre asesorado por sus abogados: "El corazón me decía que la quitara".

Claro y tajante, el uruguayo dio buena cuenta de sus sentimientos tanto a la hora de presentarse en los juzgados de Palma de Mallorca como a la de retirarla: "En su momento todo el mundo me atacó, pero lo hice ante la posibilidad de que se hubiera enamorado de otro y se fuera con el niño a otro lado. Solo quise proteger eso". Algo muy criticado por todos, pero que hizo después de hablar con sus representantes legales. "Yo me puse en el peor de los escenarios pensando que Adara se fuera a Italia con Gianmarco y se llevara al niño. Y no entiendo cómo la gente no pudo ser empática en ese momento conmigo", se quejó Hugo ante Toñi Moreno.

Aún así, una de las colaboradoras del programa que presenta la andaluza no dudó en echarle en cara su falta de sinceridad al no haber sido claro a este respecto en su encuentro con Adara. "Yo le digo que estoy muy decepcionado, y con esa palabra ella se da cuenta de todo", argumentó el 'exgran hermano' que también confirmo que sigue enamorado de la madre de su hijo, con quien tiene la esperanza de solucionarlo todo. De hecho, afirmó estar deseando que pasen estos últimos días de encierro para volver a reunirse y tener esa charla pendiente. "Sé que va a estar dolida, pero si me deja explicarme bien y me entiende todo estará bien".

Además de asistir al programa matinal, Hugo también respondió a la invitación de Sálvame donde reiteró que había quitado la querella: "Creo que todavía hay una oportunidad y no quiero que haya nada que lo condicione. No es coherente tener esa demanda si quiero estar con ella". Los padres de Adara están al corriente de todos los movimientos de Hugo a este respecto. Mientras que con su suegro habló nada más salir del juzgado, con Helena-su suegra-lo hizo al día siguiente. Una prueba más del distanciamiento entre la madre de Adara y él, que ha quedado patente en cada programa en el que han coincidido.

Pero todo podría volver a dar un nuevo giro a juzgar por los últimos acontecimientos ocurridos en Guadalix. Después del alegato del Maestro Joao en favor de su gran amiga, favorita para ganar esta séptima edición de Gran Hermano VIP, los argumentos de Adara han vuelto al punto de partida. Algo de lo que su pareja es consciente: "El mensaje de Joao fue limpio, pero ella lo entendió mal, está confundida (…) Durante el fin de semana ella estaba segura de lo nuestro, pero el domingo por la noche cambió la historia". A pesar de todo, Hugo Sierra no pierde la esperanza de recuperar su relación, pero todo se verá cuando la madrileña salga de su encierro.

