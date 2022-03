Mila Ximénez entierra el hacha de guerra con Joao y vuelve a enfrentarse con Hugo

Mila Ximénez y el Maestro Joao han tenido una relación llena de altibajos en Gran Hermano VIP. Aunque los concursantes entraron presumiendo de una buena amistad en la casa de Guadalix de la Sierra, la periodista y el vidente han protagonizado tensos desencuentros, especialmente durante las primeras etapas del concurso en las que Mila estaba totalmente distanciada de Adara y este era su máximo confidente. A pocos días de la final del concurso, la finalista ha podido reencontrarse con su amigo. En su encuentro pudo apreciarse el cariño mutuo que sienten el uno por el otro y, a pesar de las críticas que la periodista ha realizado en los últimos días hacia su persona, al final acabaron limando sus asperezas. "Hemos estado dos meses y una semana juntos y lo he dicho muchas veces. Si no gana Adara que gane Mila. Me quedo con el conjunto y los buenos momentos que hemos tenido juntos. Quiero salir de aquí y tenerla como amiga porque no tengo nada en contra de ella", decía el maestro.

Ella fue en cambio algo más crítica con el concurso de su compañero, a quien recriminó no haberla apoyado lo suficiente durante su estancia en la casa: "Lo único que le reprocho es que antes de entrar dijimos de apoyarnos y hacer el concurso juntos y luego él decidió ponerse al lado de Adara. Joao y Anabel era lo que yo traía de fuera y me he sentido un poco sola aquí dentro porque él y Adara eran cómplices y confidentes. Esto no es un lamento. Al final me he ido acoplando con unos y con otros, pero a él le veía muy distante. He echado en falta a un amigo muchas veces. Que me preguntase que qué me pasaba… Me gusta haberte visto aquí porque estaba empezando a generar un poco de rechazo".

Tras su cordial encuentro, llegó la pesadilla de Mila: Hugo Castejón. "Qué felicidad. Las visitas en este concurso son maravillosas. No lo aguanto, no lo soporto y no sé qué está haciendo aquí. Si tuviera dignidad no habría venido. Es mi final y no sé qué hace aquí. No tengo nada que hablar con él. Para mí el día más feliz de mi vida fue el día que se fue. Lo único que le pido a la vida es no cruzármelo jamás. No le voy a dar ni media oportunidad. Hoy porque estoy aquí pero no quiero verle más en mi vida", decía tras la aparición del economista en la sala, a quien se negó a dirigirle la palabra.

"Lo que ha pasado refleja lo que he vivido en esta casa. Una situación de exclusión y de insultos continuos. Ahora está haciéndome de menos otra vez. He venido a ajustar cuentas con ella, pero ella tiene que decidir siempre lo que pasa y no pasa en esta casa. Creo que podría haber sido un ejemplo para mucha gente y su conducta ha sido todo lo contrario. Ha sido una persona que ha insultado, marginado y cruzado muchas líneas rojas diciendo que era un maltratador físico y verbal. Está frivolizando muchas conductas que son intolerables y yo nunca la he insultado ni he hecho nada. Ha sido una vergüenza lo que ha hecho en esta casa y si no es consciente ahora lo será cuando salga de aquí", contestaba este tras sus duras palabras. "Vive una realidad paralela. Saca lo peor de mí, pero si hubiese hecho lo que dice estaría en la calle", terminaba diciendo Ximénez antes de que ambos se despidiesen.

Tras este duro cara a cara, Mila sufrió una pequeña crisis nerviosa. Sin embargo, la periodista pudo ver también a su jefa de campaña, Anabel Pantoja, que consiguió tranquilizarla y cambiar la negativa visión que le dejó el pasado domingo tras su alegato: "Lo estás haciendo muy bien. Con mi mensaje solo quería apoyarte. Te estamos apoyando a muerte. Déjate llevar y termina tu concurso".

