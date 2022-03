Cara Delevingne, víctima de un hacker que anunció su ruptura sentimental

La vida sonríe a Cara Delevingne, no solo en el terreno profesional sino también en el personal. La que fuera una de las modelos más cotizadas encontró el amor en la actriz Ashley Benson, conocida por dar vida a Hanna Marin en la serie Pequeñas Mentirosas. Desde que comenzaran su noviazgo, en mayo de 2018, ambas han llevado su relación con una estricta discreción y no suelen publicar ningún contenido personal en las redes sociales. Sin embargo,

VER GALERÍA

"Ashley y yo hemos terminado". Este es el escueto mensaje que, supuestamente, la protagonista de Ciudades de papel compartía con sus followers y, minutos más tarde, eliminaba de su perfil en la red social. No obstante, todo ha resultado ser una falsa alarma y Cara Delevingne no ha sido la responsable de enviar este polémico mensaje. Tal y como ha confirmado el portal Just Jared Jr, la exmodelo ha resultado ser víctima de un hacker que habría obtenido acceso a su cuenta para sembrar el caos entre sus seguidores, dado que el mensaje anunciando la ruptura entre Cara y Ashley no ha sido el único que ha podido leerse en el timeline de la actriz.

VER GALERÍA

Además de polémicos tuits en los que la británica hablaba supuestamente de un cambio en su orientación sexual, el perfil se llenó de mensajes para participar en concursos para ganar dispositivos electrónicos y hasta links para hacer donaciones monetarias. Rápidamente, el equipo de la intérprete solucionó el problema y eliminó todos los movimientos que el hacker había realizado en su cuenta. Hasta el momento ninguna de las damnificadas, que se conocieron durante el rodaje de la película Her Smell de Alex Ross Perry en primavera de 2018, se ha pronunciado sobre este altercado. Sin embargo, tal y como afirma el portal especializado en celebrities, Cara y Ashley se encuentran en su mejor momento.

VER GALERÍA

Después de numerosas pistas en las redes sociales y rumores que apuntaban hacia una posible relación entre ambas, el noviazgo de las actrices se confirmó en agosto de 2018. Las jóvenes fueron fotografiadas deshaciéndonos en gestos cómplices mientras esperaban un taxi a las afueras del aeropuerto de Heatrow (Londres) y, desde ese momento, se han vuelto inseparables.

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.