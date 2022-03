Camilo Blanes reaparece para tranquilizar sobre su estado de salud

El 8 de septiembre del 2019 será recordado con pesar entre los amantes de la música en español por el triste fallecimiento de Camilo Sesto, uno de los artistas con mayor recorrido y éxito de la historia del país, a los 72 años debido a problemas renales. Un enorme legado de canciones dejaba atrás, pero también un único hijo con su mismo nombre. Camilo Blanes, que otrora empezó una carrera musical como su padre, regresaba de México, donde vivía, para despedirse del artista. Este fin de semana, el joven ha reaparecido en el programa Viva la Vida, donde ha querido zanjar rumores sobre su estado de salud: "Estoy bien, tengo días malos, como todo el mundo, pero bien en el fondo".

A juicio de Blanes, está pasando por un período de luto lógico con una pérdida tan importante como la de su progenitor. "De salud estoy bien, nunca se había muerto nadie de mi alrededor y encima es mi padre. Me ha dejado una serie de principios y valores, además de otras cosas", expresaba, atiabiado con gorro y gafas de sol. Así, el joven hace frente a algunos comentarios de su madre, Lourdes Ornelas, que se ha preocupado especialmente en las últimas semanas por los problemas de su hijo.

"Todo esto porque salí una noche y así es ella. Yo sé quién soy. Un beso mamá, te quiero igualmente", decía, finalmente, Camilo Blanes, que ha rechazado por cualquier vía el entrar en un conflicto con su madre. Desde que falleciera Camilo Sesto, el joven se ha mudado a Madrid, dejando atrás su vida en México.

El hijo de Camilo Sesto también ha hablado de la gran herencia que adquiere como único hijo del artista. "No creo que me compre un yate ni nada por el estilo. Voy a seguir siendo productivo artísticamente o como sea, no he perdido mi rumbo", explicaba, totalmente convencido de que su vida no va a dar un giro de 180 grados por recibir la herencia.

Tras fallecer el cantante, tanto madre como hijo se mudaron a España. Él a Torrelodones, instalándose en la propiedad de su padre. "Mi hijo me ha pedido que me quede con él en España. Alquilará un apartamento para mí en el centro de Madrid y podré ir a visitarle a la casa de su padre", narró Lourdes a la revista ¡Hola! el pasado noviembre.

