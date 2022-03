Kim y Khloé Kardashian podrían echar a su hermana Kourtney del 'show' familiar La presencia de Koutney en 'Keeping up with the Kardashians' se ve amenazada ante el descontento de sus hermanas

La casa de las Kardashians está revuelta y el show que muestra las vidas de la mediática familia se está viendo enormemente afectado. En primer lugar, la presencia de Kendall y Kylie Jenner, habituales en las tramas del reality desde hace 12 años, cada vez es menor a consecuencia de sus exitosas carreras profesiones. Ya no son aquellas niñas que la televisión ha visto crecer y sus compromisos con la industria de la moda o sus negocios como empresarias les ocupan actualmente gran parte de la agenda. Una 'ausencia' que no pasa desapercibida para la audiencia fiel a Keeping up with the Kardashians.

VER GALERÍA

Sus facetas más personales han desaparecido de una trama que, precisamente, se alimenta del día a día de las celebrities, como también está pasando con otro miembro del 'klan': Kourtney Kardashian. La mayor de las hermanas siempre ha sido la más discreta, distante e, incluso, reacia a exponer su vida ante las cámaras, algo que le ha costado, en alguna ocasión, la reprimenda de su madre, tal y como ha recogido el propio programa en alguno de sus capítulos. Pero al parecer Khris Jenner no es la única que se ha cansado de esa actitud. Según se pudo ver en la última entrega de Keeping up with the Kardashians, Kim y Khloé han compartido con su hermana el malestar que tienen por su comportamiento, llegando a amenazar con sacarla del reality.

Todo empezó cuando ambas descubrieron una 'mentira' de Kourtney. Después de darse cuenta de que tenía una marca en el cuello –algo sobre lo que no quiso dar explicaciones- y seguirla para confirmar que mientras les decía que estaba con sus hijos se encontraba en otro lugar, Kim y Khloé decidieron hablar con su hermana para hacerle saber su descontento. "Mis hermanas son muy entrometidas cuando se trata de cualquier cosa sobre mi vida. Intento mantener ciertas cosas en privado. No me gusta compartir (información) sobre mis citas. No sé si se aburren de sus propias vidas y quieren tener la vida de citas salvajes que creen que llevo", reaccionaba Kourtney.

VER GALERÍA

"Pasa mucho tiempo fuera de cámara. No habla de sus relaciones, pero luego verás fotos que la captan a ella y a su novio, que no puedo decir su nombre en el show porque Kourtney no quiere. Veré cosas en Internet y me preguntaré, ¿es verdad? Ella es tan reservada con nosotras que ni siquiera nos lo dice", se quejaba Kim. "Tenemos una propuesta para ti: empieza con una F y termina con una D", le decía directamente el rostro más mediático de la familia a su hermana, haciendo referencia a la palabra fired, que ponía sobre la mesa un posible despido.

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.