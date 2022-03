'GH VIP': El Photoshop le juega una mala pasada a Gianmarco Onestini

No corren buenos tiempos para Gianmarco Onestini, que después del varapalo que supuso su último encuentro con Adara en la casa de Gran Hermano VIP, se ha convertido en fenómeno viral gracias a una imagen colgada en twitter en la que se puede ver cómo ha hecho un mal uso del Photoshop. Algo que ha provocado que el italiano y su fotografía fueran, durante unas horas, lo más comentado en esta conocida red social. Fueron varios los seguidores del ex 'gran hermano' que se hicieron eco de este traspiés, remarcando los errores de la imagen publicada con la que, al parecer, Onestini pretendía hacer creer que el público asistente al bolo al que acudió el pasado fin de semana había sido el doble de lo era en realidad.A través de círculos de colores, los 'twitteros' protagonistas de este divertido hilo fueron dando buena cuenta de la metedura de pata del pretendiente de Adara en Guadalix.

En la instantánea, un Gianmarco muy sonriente saludaba a sus seguidores congregados en una discoteca de Valencia, donde los asistentes acudieron a conocer y fotografiarse con su ídolo, que a pesar de sus intentos por cancelar este bolo, finalmente cumplió con el contrato establecido. Por su parte, y después de toda la polémica, la fotógrafa oficial del local quiso zanjar la polémica de la foto viral. Según ella, Onestini y el equipo que le lleva no quisieron aumentar el aforo, ya que según ella "estaba a reventar", sino que al querer subirla en otra conocida red social, el formato obligaba a hacer un encuadre diferente, de tal manera que al alargar la fotografía, se duplicaban las personas que aparecían en la misma.

El ex concursante de esta séptima edición de Gran Hermano VIP vivió su peor noche el pasado jueves cuando subió de nuevo a la casa de Guadalix para verse con Adara. Un encuentro que ocurrió minutos después de que la favorita para ganar el reality se viera las caras con su todavía pareja, Hugo Sierra, protagonizando uno de los 'momentazos' del concurso, donde no faltó un apasionado beso antes de decirse "adiós". Una despedida que dejó muy tocado al italiano, quien trató por todos los medios de saber qué hacer con su situación sentimental con su mejor amiga en el programa, que solo acertó a decir: "No lo sé". Con esta decepción y la consiguiente tristeza provocadas por la incertidumbre, Gianmarco se mostró abatido en todo momento e incluso se llegó a decir que había querido dejarlo todo y marcharse a su país para estar con los suyos. A pesar de todo, viajó Valencia para cumplir con sus compromisos profesionales entre los que se encontraba el bolo de la polémica y su presencia en el debate del domingo, donde reiteró su pesar después de lo ocurrido en la gala del jueves.

