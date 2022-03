Paris Hilton confiesa que pensó en quitarse la vida tras un traumático suceso

Fue a finales de 2003 cuando salió a la luz un vídeo íntimo de Paris Hilton, una grabación que, muy a su pesar, fueron filtradas por el que fue su novio entonces, Rick Salomón, y grabadas juntos en un hotel de las Vegas tres años antes de que se hicieran públicas. La empresaria puso todo su empeño en evitar la difusión masiva de estas imágenes, un esfuerzo que resultó en vano ya que se convirtieron en uno de los vídeos más vistos de Internet. El poder viral que consiguió la grabación fue responsable de una serie de consecuencias emocionales para la joven heredera, que admitió que por entonces se sintió avergonzada y humillada.

En una entrevista concedida a Los Ángeles Times, Paris Hilton recordaba sus declaraciones en el documental American meme, que se estrenó en Netflix en 2018. "Sentí que había perdido parte de mi alma y la gente me hablaba de forma cruel y malvada. Estaba como: no quiero vivir, porque pensé que me habían quitado algo. Que nunca volvería a ser la misma", confesaba en ese momento la también cantante y actriz.

"Cuando era niña, siempre admiraba a la Princesa Diana y a mujeres así, a las que respetaba mucho. Sentí que cuando ese hombre hizo pública la cinta, básicamente me quitó eso que tanto quería para mí porque durante el resto de mi vida la gente me iba a juzgar y a pensar en mí de una manera diferente por un momento privado con alguien en quien yo confiaba y amaba", continuaba admitiendo.

Después de 16 años, las cosas han cambiado mucho para la sociedad. Movimientos como el #MeToo han hecho que las mujeres se defiendan mucho más entre ellas ante este tipo de casos, y que unan sus fuerzas para protegerse y apoyarse. "En aquel entonces la gente actuaba como si yo fuera una mala persona, la villana. Si esto sucediera hoy, el vapuleado hubiese sido él", reflexiona la DJ.

Paris Hilton ha aprovechado su entrevista con el diario estadounidense para anunciar el estreno de un segundo documental sobre su vida. Será en 2020 cuando, a través de Youtube, esté disponible este nuevo episodio. "Ahora me siento lo suficientemente cómoda como para contar mi historia. Antes no lo estaba". La modelo considera que, si por entonces hubieran existido las redes sociales, se hubiera podido defender del asunto explicando su argumento y dando su punto de vista ante sus seguidores. Está segura de que, gracias a ellas, la repercusión del siguiente reportaje será positiva y muy diferente.

