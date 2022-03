GH VIP 7: recta final del 'reality' en Guadalix de la Sierra

El 'triángulo amoroso' protagonizado por Adara Molinero, Hugo Sierra y Gianmarco Onestini sigue marcando la actualidad en la casa de Gran Hermano VIP. Tras las inesperadas visitas que la madrileña recibió el pasado jueves, sus dudas no han hecho más que crecer, sobre todo ante el comportamiento del padre de su hijo. Pero, aunque este sigue siendo una de las tramas principales de la última recta del concurso, en el DBT de este domingo hubo tiempo para tratar otros importantes asuntos de cara a la histórica final feminista que está viviendo en Guadalix de la Sierra. Tras conocer los primeros y desiguales porcentajes de los votos del público, Alba, Noemí y Mila también han tenido su momento de protagonismo y han recibido muy gratas sorpresas como regalo adelantado de Navidad, lo que en palabras de Jordi González ha supuesto "un chute de energía".

Las cuatro mujeres vivieron un momento muy especiales y emotivos al recibir los mensajes de sus seres queridos, algo que, en concreto, Alba Carrillo llevaba mucho tiempo reclamando. No obstante, sus peticiones se hicieron realidad anoche, cuando la modelo era sorprendida con las palabras de amor y apoyo de su novio, Santi Burgoa y de su madre, Lucía Pariente. "Me esperan todos, no me lo puedo creer", decía entre lágrimas. Aunque lo que más ilusión le hizo fue la carta de su hijo, Lucas, lo que la hizo sentir una felicidad plena: "Yo ya he ganado hoy, esta es mi final".

'Campaña electoral' en Guadalix

A menos de dos semanas de conocer el nombre de la ganadora, las finalistas deben comenzar la campaña para hacerse con el favor y los votos del público. Para ello, cada una cuenta con antiguo compañero como jefe de campaña dispuesto a hacer todo lo posible para llevarlas a la victoria. Así, durante el transcurso de la noche, las cuatro pudieron disfrutar de un cara a cara de varios minutos con sus representantes para poder trazar una estrategia electoral y tener las herramientas necesarias con las que elaborar su propio discurso. Anabel Pantoja fue la encargada de defender a Mila, Irene Junquera a Alba, el Maestro Joao a Adara y El Cejas a Noemí. Unos peculiares asesores que no dudaron en alabar sus cualidades y proponerles unos pegadizos eslóganes para convencer a la audiencia: "Ponte las pilas votando a Mila", "Ya llegó la hora, Alba ganadora", "España entera la adora, Adara ganadora", "Si quieres ver GH brillar, vota a Noemí Salazar".

Estela Grande, segura de Diego Matamoros

Por supuesto, otra de los focos de la noche estuvo puesto sobre Estela Grande, la última expulsada del concurso. Tras conocer los supuestos rumores de infidelidad por parte de su marido Diego Matamoros, aseguró haber mantenido una conversación con él y haberlo aclarado todo. "Para mí, no me ha fallado en nada, habrá cometido errores pero que me importen, ninguno. Siempre voy a ir a favor de él", declaró frente a los ataques de los tertulianos. Asimismo, aseguró tajante la ruptura definitiva de su amistad con Kiko Jiménez: "No voy a retomar ninguna relación con Kiko porque ni puedo ni quiero".

