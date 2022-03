Brisa Fenoy: 'Mi sueño no era la música, mi sueño era cambiar el mundo'

Inspiradora y profunda, así fue la conversación que desde HOLA.com tuvimos la oportunidad de compartir con Brisa Fenoy en la presentación de los nuevos productos capilares de Batiste. Ella es una de las compositoras más aplaudidas del panorama actual, conocida por los mensajes que transmite en su música, algo que el mundo entero conoció a través de Lo Malo, convertido en todo un himno feminista. Ahora, esta joven gaditana acaba de lanzar un nuevo y no menos reivindicativo single bajo un título tan expresivo como Santos Ovarios, además de su primer libro. Una artista con un mensaje claro: las personas son más importantes que las cosas.

¿Cómo nace un tema tan potente como Santos Ovarios?

Yo este tema lo tenía hecha ya desde hace un año. Es una sátira de la industria musical, de lo que sufren muchos artistas. En mi caso dice "ovarios" porque yo soy chica, pero el mensaje de que "hagas lo que te sale de dentro" se refiere a cualquier persona.

¿Es un poco autobiográfico?

Yo no me he visto hasta ese punto en la industria pero sí que he vivido algunos comentarios o situaciones con los que no me he sentido cómoda. Sobre todo al principio, mánagers que me decían que el activismo no me pegaba, que iba a vender menos, que soy demasiado guapa para hacer esto y que me debería encaminar hacia algo más reggaetón o comercial. Ser mujer y ser guapa en un hándicap y creo que en la música muchos artistas se ven sobrepasados y llevados por la dinámica de un equipo que decide por ellos. Yo estoy totalmente en contra de esto.

Tus canciones abogan totalmente por los principios que defiendes, ¿crees que hace falta más pop reivindicativo en nuestro país?

Pienso que hace falta más gente cantando la realidad y no cantando una ficción, a la vida de lujo, de cero amor, de cosas materiales… Para mí el éxito de las views es totalmente efímero e, incluso, lleva a situaciones de depresión como les ha pasado a muchos artistas.

¿Cómo ha sorprendido un título como Santos Ovarios?

Pues creo que para bien. Siempre se dice la expresión en masculino y al final significa empoderamiento y hacer las cosas como tú quieras, ¿por qué no darle la vuelta y decir ovarios?

¿Crees que el empoderamiento de la mujer es una tendencia en auge a nivel musical?

Creo que la tendencia está siguiendo el ritmo de la urgencia, algo que me parece positivo, mejor escuchar algo con mensaje y que inspire a luchar por los derechos humanos.

Hablando de inspiración, Lo Malo ha sido un éxito de tu puño y letra que Aitana y Ana Guerra ha llevado a todo el mundo y del que hasta sus mensajes han aparecido en las pancartas del 8 de marzo. ¿Cómo te enfrentas a este punto de inflexión?

Para mí es la situación perfecta porque a mí lo que más me gusta es componer, entonces poder enviar mis mensajes a través de artistas tan mediáticos como ellas, que acaban de salir de un programa como Operación Triunfo, pues fue lo más compatible conmigo.

¿Qué se siente al haber contribuido al éxito internacional de dos carreras como las suyas?

Me alegro muchísimo de que mis mensajes hagan crecer a artistas emergentes o ya consolidados, porque ahora le acabo de regalar un tema a Rosa López que es una mujer que me parece un ejemplo a seguir.

VER GALERÍA

Otro de tus proyectos más recientes ha sido literario, ¿cómo te embarcas en la aventura de escribir Amor o Poder?

Pues no tenía pensado hacer un libro nunca, además es algo a lo que le tengo muy alta estima porque mi madre es escritora y es una labor a la que le tengo mucho respeto. Pero un amigo de la agencia literaria me convenció diciéndome que si lanzo mensajes con mi música por qué no hacerlo con un libro. Yo escribo mucho, así que ya tenía recopilada mucha información.

¿Qué cuentas en tu libro?

Es un total de 17 manifiestos de lecciones. El libro habla de que hay personas que se mueven mayoritariamente por amor y otras que lo hacen por poder, por ego o generando miedo. Todos tenemos los dos, pero hay que ver a cuál alimentas más.

Tú utilizas tu poder para divulgar el amor, ¿serías un ejemplo de término medio?

Yo hablo en el libro de que, desde la libertad ética todo es posible. Desde el consumo responsable hasta las decisiones de nuestra vida. Hay que buscar un equilibrio yo creo que, desde el poder del amor. En todo, desde que te levantas en función a qué consumes, si es una empresa ética… Por eso intento colaborar con marcas como esta porque para mí, por ejemplo, la protección del medio ambiente es un requisito básico.

Si pudieras escoger un artista para hacer una colaboración, ¿quién sería?

Con Ana Tijoux, por ejemplo. Aunque, mi sueño era hacer una canción con Chambao y lo he conseguido.

¿Qué próximos proyectos tienes en mente?

Me voy a Colombia a un estudio situado en el centro energético más potente del planeta y, en principio, quiero hacer mi álbum. Ese es mi objetivo y planificar conciertos de cara al año que viene. Eso sí, aviso que cada mes voy a lanzar un tema, el próximo con temática relacionada con animales.

