Pablo Carbonell, ganador de 'Ven a cenar conmigo: Gourmet Edition'

Último episodio de Ven a cenar conmigo en su versión más VIP. Después de pasar por las casas de Lucía Bosé, Pablo Carbonell y Antonio David Flores, llegaba el turno de Cósima Rodríguez, quien confesaba estar un poco nerviosa porque era su primera vez como anfitriona y cocinera. La diseñadora preparaba para la ocasión un menú muy 'sinvergüenza' con tres propuestas que gustaron de manera desigual: Sinvergonzonería italiana (tosta de tocino italiano acompañada de una ensalada de canónigos, berros, mango y manzana), Sinvergonzonería ibérica (carrillera de cerdo ibérico con puré de patatas) y Sinvergonzonería dulce (un sorbete de limón al cava).

Los invitados fueron llegando uno a uno pero al parecer solo el humorista entendió el dress code apropiado para visitar la casa de la anfitriona. Se decantaba por un traje azul con nubes que la hija de Agatha Ruiz de la Prada aplaudió enormemente. Y es que la casa de Cósima es puro color y energía, como era de esperar, algo que no gustó nada a Antonio David, que llegaba a confesar que le generaba estrés y dolor de cabeza. El malagueño no pudo resistirse a recorrer algunos rincones de la casa ni a calzarse una de los originales plataformas de la joven: "Estaba loco por quitarle los zapatos".

Sentados en la mesa, también llena de color y fantasía, disfrutaron del original menú de la noche. El primero fue un plato poco elaborado que recibió opiniones dispares; a Antonio David no le gustó nada y Lucía aseguró haberse trasladado a Italia. El principal gustó de manera generalizada, pero el exguardiacivil llegó a dudar si lo había preparado ella porque no tiene conocimientos de cocina y el resultado había sido espectacular. El sorbete también fue bien acogido como broche final, aunque el momento en que confesó que había utilizado robot de cocina creo cierto silencio en la mesa. Antonio David fue el invitado más combativo de la velada. No le convenció totalmente ninguno de los platos y criticó que era una propuesta muy poco elaborada.

El fin de fiesta fue toda una sorpresa. Los comensales entraron de lleno en el universo Agata y tuvieron que vestirse a su elección y desfilar en un improvisado desfile-concurso, del que todos salieron ganadores. No fue así el resultado definitivo del programa. Las puntuaciones a Cósima fueron las siguientes: Lucía le da 10 puntos, Carbonell 8 y Antonio David 3. De esta manera, el marcador provisional quedaba encabezado por el cantante (26 puntos), seguido de padre de Rocío Flores (23 puntos), Cósima con 21 y la madre de Miguel Bosé a la cola con 16 puntos. El uso del voto justo no cambiaría nada y Pablo Carbonell se proclamaba ganador de la décima edición de Ven a cenar conmigo: gourmet edition, llevándose los 3000 euros. El malagueño, desde su segunda posición, aún pensaba que el resultado final se debía a que los concursantes habían valorado la fiesta por encima de la cocina.

