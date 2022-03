'Arusitys Prime' se estrella y se despide de la parrilla

La última apuesta para el prime de los viernes de Antena 3 no ha salido todo lo bien que se esperaba. Arusitys Prime no ha logrado registrar buenos datos y el grupo de comunicación ha decidido sacar de su parrilla el programa de actualidad y entretenimiento conducido por Alfonso Arús, quien había conseguido levantar las mañanas de La Sexta gracias a Aruser@s. Esta buena experiencia habría sido el principal motivo para trasladar el formato de canal y horario con el objetivo de dar impulso a las noches de los viernes. Una decisión que no ha sido acogida con igual interés por parte de la audiencia.

Arusitys Prime se estrenaba el pasado 22 de noviembre con una sonada visita, la de María Teresa Campos y su hija Terelu, que volvían a un plato de Atresmedia 14 años después para protagonizar una sección llamada 'EntrevistaDOS', en la que ambas se hicieron una entrevista mutua. Pero ni la presencia de Las Campos, ni la de Cayetano Martínez de Irujo o Loles León, consiguieron hacer buenos números. El día de arranque se saldó con un discreto 9,1% con apenas 1 millón de seguidores.

La siguiente entrega, el día 29 de noviembre, tuvo como protagonistas a Fran Rivera y su mujer, Lourdes Montes, que por primera vez compartían plató. Ella contó, entre otras cosas, que el torero era su amor platónico; él, lo duro que fue despedirse del traje de luces y adaptarse a una 'nueva vida' muy diferente a la que estaba acostumbrado. Fabiola Martínez o Laura M. Flores fueron otros de los invitados. Sin embargo, ese día el programa cayó en picado, situándose finalmente en un 6,5% con apenas 673.000 espectadores.

Los números han sido el motivo de que Atresmedia haya decidido prescindir del formato, aprovechando el festivo 6 de diciembre para hacerlo desaparecer de la parrilla televisiva. La noticia saltaba desde El Nacional, medio que asegura que se han firmado seis programas por lo que es previsible que regrese a partir de enero con una revisión de estructura. Tal y como aseguraba el propio Arús en la rueda de prensa de presentación del espacio, tiene contrato con el grupo hasta 2020 y en él ya se especificaba la existencia de este programa, aunque sin fecha exacta. Tras probar dos emisiones, finalmente queda como una prueba fallida a la espera de que vuelvan con un formato que consiga conectar con la audiencia de esta franja.

