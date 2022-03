Estela sale de la casa y Adara se convierte en la cuarta finalista de GH VIP

Noche mágica, aunque agridulce, en Guadalix de la Sierra. Gran Hermano VIP 7 ha entrado ya en su recta final y, mientras las finalistas oficiales se disponían a disfrutar del encendido navideño, Estela y Adara luchaban por su plaza en la final. Las nominadas llegaban a la sala de expulsión tras una noche marcada por el emotivo reencuentro entre Hugo Sierra y Gianmarco con Adara. Entorno a las doce y media de la noche, Jordi González, que ha tomado el relevo de Jorge Javier Vázquez en las galas de los jueves hasta que este se recupere de su operación, anunciaba el veredicto del público. "La audiencia ha decidido que debe abandonar la casa… Estela", decía.

"Seguro que fuera han cambiado cosas pero hay cosas buenas que no van a cambiar seguro. Para mí lo duro ahora habría sido volver a entrar", decía la expulsada antes de salir de la casa. "Una vez me preguntaron que si me arrepentía de algo en el concurso y dije que no. Pero sí, me arrepiento de aquella vez que discutimos y dije que no éramos amigas. Lo siento, no era verdad", comentaba Adara despidiéndose de forma sincera de su compañera de concurso. "Muchísimas gracias, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Sois increíbles. Lo voy a decir con todas mis fuerzas. Madre mía, ¡que he besado a Hugo y todo esta noche!", añadía tras la salida de Estela.

Después de que Adara se reencontrase con sus compañeras, las cuatro concursantes salieron al jardín de la casa, donde la organización del programa les puso un emotivo vídeo repaso de su concurso en el que sus familiares fueron hablando hasta que todos juntos acabaron comunicándoles la noticia de que eran finalistas. Ninguna pudo aguantar las lágrimas de emoción por el momento y todas reconocieron lo difícil que había sido para ellas llegar tan lejos. Después cada una recogió una bola de navidad del árbol del salón, en la que se escondía un gorro de Santa Claus escondido en cada una. En cada gorro podía leerse el número de teléfono que convertirá a una de ellas en la ganadora de Gran Hermano VIP 7. Además, Adara eligió a Joao como a su líder de campaña de cara a la final. Mila a Anabel Pantoja, mientras que Noemí Salazar y Alba Carrillo escogieron a El Cejas y a Irene respectivamente.

