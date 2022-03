Kate Beckinsale responde a las críticas por su fotografía en bikini

La actriz Kate Beckinsale ha tenido que hacer frente a los comentarios de algunos usuarios que la han cuestionado por compartir con sus seguidores fotografías en bikini mientras disfrutaba de unos días de descanso en Cabo San Diego. Aunque la historia va más allá y es que han criticado a la protagonista de Underworld por mostrar su cuerpo en la playa a sus 46 años.

"Una crisis de mediana edad", comentaba una usuaria en la cuenta de Kate Beckinsale. A pesar de querer hacer daño con esos comentarios, la actriz ha reaccionado contestando: "¿Te das cuenta de que cuando sientes la necesidad de acusar a alguien de algo, sobre todo cuando no conoces a esa persona, o cuando aseguras que alguien tiene una intención sin conocerla, lo único que haces es revelar algo de ti misma o sobre algo que te da miedo?". Así compartía esta reflexión con la seguidora que criticó con su edad y por las respectivas fotografías en bikini.

"No te conozco y no sé qué te ha hecho pensar que cuando eres mayor ya no vales y que tampoco puedes ser atractiva o sexy, o tener una relación con tu cuerpo que no sea odio por ti misma, pero de una mujer a otra, te diría que no te dejes convencer por todo ese ruido", continuaba diciendo Kate Beckinsale. Ni corta ni perezosa, la actriz se tomó su tiempo para dar una lección de moralidad en la red. "Si dejas eso atrás te sentirás más poderosa e incluso podrías florecer físicamente, saber quién eres y lo que quieres y poner límites nos hace bien", ha expresado.

La actriz no es una habitual de responder a críticas, pero en esta ocasión ha querido mostrar su punto de vista para frenar el odio que nace en internet. "Si eres joven y tienes miedo de hacerte mayor, no lo tengas. Porque no es como la sociedad nos dice para asustarnos, sobre todo a las mujeres. Te sentirás mucho más poderosa y serás capaz de hacer muchas más cosas", animaba Beckinsale.

"La gente o los medios de comunicación que te meten miedo, diciéndote que solo tienes valor durante la juventud, o que exigen cosas que no puedes cumplir, todo es ruido, y espero que lo ignores. Y si eres mayor, deja que el miedo no te limite", ha continuado diciendo la intérprete. Y para terminar con su discurso debido a los ataques recibidos ha concluido: "No puedo imaginarme lo infeliz que debes sentirte para escribir estas cosas. La gente pasa por situaciones muy duras, pero fingen que todo está bien. Os envío todo el amor y espero que recibáis este mensaje con el propósito con el que lo he enviado, porque sé que tenéis más cosas que ofrecerme que comentarios de odio que cuentan más sobre vosotros que sobre la gente a la que comentáis". Toda una declaración de intenciones de Kate Beckinsale, que no va a dejar que se traspasen ciertos límites en su vida.

