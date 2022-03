Rocío Madrid desvela su secreto artístico mejor guardado: ¿a quién imitaba de pequeña? La presentadora malagueña es una de las concursantes confirmadas para la octava edición de 'Tu cara me suena'

Cada vez queda menos para que comience la nueva edición de Tu cara me suena, el divertidísimo talent show en el que algunos de los rostros más populares del país imitan a distintas estrellas del mundo de la música. Aunque todavía no hay fecha confirmada para el arranque de su octava temporada, sus concursantes ya se encuentran calentando motores para dar lo mejor de sí. Una de ellas es Rocío Madrid -la simpática presentadora que se dio a conocer en los años 2000 de la mano de Javier Sardá en Crónicas Marcianas-, quien ya calienta motores para dar su mejor version, o mejor dicho, versiones, sobre el escenario. Aunque ve muy complicado hacerse con la victoria debido al alto nivel de sus contrincantes, se muestra muy ilusionada con esta oportunidad que considera "como un regalo", tal y como ha asegurado en uno de los vídeos promocionales del programa.

A sus 41 años, la malagueña se ha labrado una carrera como actriz y cantante por lo que subirse al escenario para cantar e interpretar no es algo nuevo para ella. Incluso, también tiene experiencia como imitadora, una faceta que, según ella misma, comenzó a cultivar cuando tenía pocos años. "El primer recuerdo que tengo de canturrear es siendo muy pequeña. Mi madre siempre me cortaba el pelo muy corto y yo estaba traumatizada, entonces yo cogía los trapos de la cocina y me los ponía en la cabeza. Después ponía cintas de Isabel Pantoja, cogía un peine y la imitaba. A ella y también a Rocío Jurado, Rocío Dúrcal… Lo tengo como en nebulosa porque era muy pequeña, pero ya estaba ahí apuntando maneras", ha recordado entre risas.

Además, la artista planea una gran sorpresa de cara a su intervención en el programa: "Tengo pensadísimo a quien invitar, pero creo que está muy alto. Lo estoy intentando porque creo que tiene la agenda a tope, pero sería como un sueño. Como eso pase va a ser maravilloso. Es un malagueño muy querido, muy internacional con el que me encantaría hacer un dúo. Yo se lo ha pedido al universo y a él también, ¡a ver si entre los dos consigo que venga!”. Unas intrigantes palabras que dan qué pensar a que este invitado pudiera ser Antonio Banderas.

Pero esta no será la primera vez que Rocío Madrid pise el plató del programa presentado por Manel Fuentes. En la pasada edición, en la que María Villalón se alzó ganadora, asistió como invitada imitando a la cantante Rozalén con su tema La puerta violeta. Asimismo, participó durante una gala solidaria en 2013 junto a Carolina Ferre metiéndose en la piel del dúo Baccara (muy popular en los 70) con su éxito Yes Sir I can boogie.

