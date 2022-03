'La Voz Kids': Rosario y Melendi ya tienen a sus finalistas

La semifinal de La Voz Kids ha llegado por fin a Antena 3. La cadena de Atresmedia emitía anoche la primera parte de su última fase antes de la gran final del talent infantil, de la que los cuatro coaches, David Bisbal, Vanesa Martín, Rosario Flores y Melendi, partieron con cuatro voces por equipo de las que solamente dos conseguirían permanecer concursando. Una noche de duras decisiones y de grandes sorpresas en la que los niños de Rosario fueron los primeros en romper el hielo sobre el escenario.

VER GALERÍA

Team Rosario

Dani, volvió a cantar un tema de Pablo López, uno de sus artistas favoritos. En esta ocasión, El mundo fue la gran apuesta del benjamín del equipo de la cantante de Qué Bonito. Chavito fue el siguiente en actuar. Tranquilo, el pequeño de 13 años cantó Uno x Uno, de Manuel Carrasco con mucho arte y garra. Paloma conquistó cantando la copla Te lo juro yo. Por último Paola, que apostó por el tema Vuelvo a verte, de Malú y Pablo Alborán. Tras las cuatro actuaciones, Rosario decidió que Dani se convirtiera en el primer finalista. "Es único porque tiene 7 años y porque parece un artista grande", valoraba tras seleccionar al pequeño. "Cualquiera de los tres podría pasar a la final y ser finalista, pero me voy a quedar con Chavito", decía escogiendo a su segundo talent.

VER GALERÍA

Team Melendi

Sara arriesgó y demostró toda su técnica vocal cantando Perdón, de David Bisbal, con la que no solo ganó la aprobación de su coach, sino también la del almeriense, que agradeció el homenaje y acabó cantando con la joven su hit y convirtiendo el plató en una fiesta. La personalidad de Sofía volvió a arrasar; su versión del tema New York, de Alicia Keys, fue todo un éxito. Julio sorprendió una vez más acompañado de su guitarra, enamorando a todos con su especial cover de How to save a life, de The Fray. Por último Alan, que a pesar de estar 'tocado de la garganta por el frío', se superó a sí y mismo y regaló a los espectadores una preciosa versión del tema Corre, del grupo Jesse & Joy. Cuando llegó el turno de las decisiones, Melendi escogió sin dudar a su primer finalista, que fue Sofía. Con respecto a los otros tres, el asturiano tuvo muchísimas dudas, aunque finalmente acabó decantándose por la voz de Julio.

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.