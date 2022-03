Estela sobre la situación con Kiko y Sofía: 'No voy a permitir que nadie haga daño a mi pareja'

Carlota Corredera ha vuelto a Guadalix de la Sierra. La presentadora ha subido a entrevistar a las dos nominadas de la semana, Estela Grande y Adara Molinero, que mañana se enfrentarán a un importantísimo duelo que alejará a una de ellas del codiciado maletín, mientras la otra se convierte en la cuarta finalista de esta edición de GH VIP 7. Los porcentajes ciegos ofrecidos anoche durante la duodécima gala Límite 48 horas mostraron a una audiencia dividida. 52,8 por ciento frente a un 47,2 por ciento. Unos datos que cambiaron drásticamente en las últimas horas, pues el domingo estaban en torno a un 80-20%.

Estela entró en la sala de expulsión para reunirse con Carlota. Tras la intensa gala del martes marcada por la visita de Diego Matamoros, Kiko Jiménez y Sofía Suescun, la joven aseguraba sentirse "fatal, aunque bien". "Estoy bastante tranquila ahora por la visita de Diego, que me trajo flores y me dio mucha tranquilidad. Estoy mal porque cada vez estoy más enfadada con Kiko. Estoy pasando por una transición y asimilando lo que he visto y hablado y lo que me ha dicho Diego. Primero estuve muy triste, pero ahora estoy enfadada", comentaba sobre la intensa situación vivida.

La joven, que se mostró muy optimista de cara a los porcentajes porque en un principio pensaba que el más alto era el suyo, también quiso lanzar un contundente mensaje a Kiko y Sofía después de haber visto a su marido muy afectado por toda la situación. "El panorama en general fue… lo peor de todo fue cómo vi a Diego. Le vi fatal. Le miré a los ojos y no hacía falta conocerle para ver en su mirada lo mucho que ha sufrido. No voy a ponerme la etiqueta de víctima, porque al final he estado ahí y he vivido una situación que he sentido de forma natural. Darme cuenta de que lo que para mí era natural para Kiko lo mismo no lo era… No me lo podía creer, pero ver a Diego así fue lo más duro para mí. Yo puedo tener una discusión o un conflicto con él, pero no puedo permitir ni perdonar que nadie haga daño a mi pareja.

Adara, se reunió también con la periodista y, del mismo modo que ocurriera anoche, se mostró "supernerviosa" ante la posibilidad de tener que abandonar la casa. "Mi intuición me dice que a lo mejor me voy. Los porcentajes han cambiado mucho en muy poco tiempo y no ha pasado nada grave en los últimos días, no lo entiendo", decía analizando los últimos números. La joven, ajena a que mañana podría reencontrarse con Gianmarco y Hugo en un cara a cara similar al que tuvo Estela anoche, también relató cómo vivió los acontecimientos acaecidos durante la última gala. "Lo de anoche con Estela fue muy fuerte, todavía está asimilándolo. Puede beneficiarla mucho porque se mantuvo en su sitio… Creo que se le ha dado demasiada importancia a todo, entre Kiko y ella había mucha complicidad y química, pero solo de amistad".

Adara además manifestó cómo se encontraba anímicamente y lo que haría en caso de quedarse a las puertas de la final mañana jueves: "Después de ver a mi padre me quedé más tranquila. Llevaba un mes sin poder expresarme y me tranquilizó muchísimo. Si mañana salgo lo primero que haré será ver a mi bebé. Llamaría después a mis padres y luego a mi pareja. Después de hablar con ellos, hablaría con Gianmarco. Es muy complicado todo".

