Rocío Flores envía un duro mensaje a Kiko Jiménez y Sofía Suescun

La tensión era palpable en cada segundo que Rocío Flores y Kiko Jiménez compartían presencia en el plató de Gran Hermano VIP. La que llegó a ser una relación amistosa se convirtió en un duro enfrentamiento cuando el actual novio de Sofía Suescun terminó su romance con Gloria Camila. Muchas cuentas pendientes se han quedado entre la hija de Antonio David Flores y el ex de su tía, por lo que ahora Rocío está dispuesta a zanjarlos todos con un duro mensaje. "La gente que vive pendiente de la vida de los demás es porque no tiene ni el valor ni la fuerza de ser protagonista de su propia historia", ha compartido con sus seguidores. Unas palabras dirigidas a Sofía Suescun, Kiko Jiménez y a su amigo Daniel Sánchez, quien llegó a ser íntimo de su tía.

"A este tipo de gente no le temas, es digna de compasión, jamás avanzarán porque siempre están mirando a los costados", insistía la nieta de Rocío Jurado, totalmente harta de las polémicas que han protagonizado en su paso por Gran Hermano VIP para defender a Antonio David Flores. Además, la joven ha añadido unos hastags donde también atacaba a Kiko, Sofía y Daniel: "Compraros una vida y dejar la mía tranquila / Querido trio buscaros el protagonismo a costa de vosotros mismos / Buenas tardes a todos menos a estos 3 personajes". Un mensaje aplaudido por la propia Gloria Camila, a la cual le ha hecho especial gracia el último hastag.

La relación que une a Rocío y a Gloria Camila es más cercana a la de dos hermanas que a la de tía y sobrina. Desde pequeñas se han mostrado muy unidas y, en la actualidad, se han convertido en uña y carne. Flores no ha dudado en discutir con Kiko Jiménez cuando este se ha referido a su pasada relación con su tía. La última polémica fue cuando el novio de Suescun quiso devolver el pijama que anteriormente perteneció a Gloria Camila: "A lo mejor huele a Sofía", provocaba el joven.

Rocío Flores se ha convertido en todo un fenómeno de Gran Hermano VIP 7. Su defensa de Antonio David en el plató de los debates del concurso la han aupado a una de las más queridas del público. Capacidad de autocontrol, manejo de la palabra y una gran educación han permitido a la hija de Rocío Carrasco recibir dulces palabras de parte de Jorge Javier Vázquez, presentador del reality: "Ahora que me he acostumbrado a ti, no quiero dejar de verte, Rocío".

Uno de los temas recurrentes en sus enfrentamientos de Kiko Jiménez es el de utilizar su nombre para asistir a los platós de Telecinco. Una queja que ahora reitera a través de las redes, dejando claro que tanto él como Sofía están utilizándola para ser noticia. ¿Será esta la última noticia que se sepa de su enfrentamiento?

