Brad Pitt descubre su lado más emocional a Anthony Hopkins

Brad Pitt sigue siendo un ídolo de masas que ha sabido ganarse al gran público, no solo por su buen hacer en el mundo de la interpretación sino también por su atractivo físico, por el que suspiran las féminas de medio mundo. Pero todo ese halo de fama, dinero y bienestar que rodea a la gran mayoría de las estrellas de Hollywood no suele ser, ni de cerca, la realidad que ellos viven. Desterrado el mito, el actor se muestra como un hombre corriente de hoy en día -"a veces es cierto que pierdo los nervios"- cuya fulgurante carrera al éxito y la gestión de todo lo que conlleva han desembocado en un grave problema de alcoholismo desconocido hasta hace poco tiempo. Ahora, tres años después de su separación, el protagonista de El curioso caso de Benjamin Button ha hablado abiertamente de su proceso de madurez con un interlocutor de lujo. Anthony Hopkins, uno de los grandes actores de todos los tiempos y amigo, ha sido la persona con la que el protagonista de Seven se ha sincerado sobre algunas facetas de su vida personal.

La revista Interview ha sido la que ha recogido esta charla entre estos dos grandes de Hollywood que tuvo lugar el pasado mes de octubre en el Hotel Beverly Hills, donde los dos hablaron de lo humano, lo divino y, de una manera especial, de la belleza de afrontar los errores y asumir los fracasos de la vida tanto en lo personal como en lo profesional. Y esta es precisamente en la etapa en la que el artista reconoce estar: "Me estoy dando cuenta de que tengo que perdonarme a mi mismo; que valoro los pasos en falso que he dado, las elecciones que he hecho de las que no estoy orgulloso, porque me proporcionaron algo de sabiduría. No puedes tener lo uno sin lo otro". Un mantra que quien interpretara a su hijo 'Tristan' en Leyendas de Pasión recuerda con cariño, y que ahora forma parte de su lema, eso sí, con la sabiduría que le ha otorgado no solo los años, también la experiencia y los numerosos errores que ha cometido. "Somos humanos y necesitamos dale un sentido a nuestra vida, y eso solo se consigue siendo creativo y estando con las personas que queremos".

Sir Anthony Hopkins no quiso dejar pasar la ocasión de halagar a su pupilo recordando su primer trabajo juntos: "Me honra que estés haciendo esto porque siempre has tenido este poder en ti. Recuerdo cuando rodamos juntos Conoces a Joe Black y tú eras un compañero muy callado, que no dio ningún problema a diferencia de mí, que fui el 'alborotador' de la película".

Esta conversación a dos manos ha supuesto una auténtica catarsis tanto para uno como para otro, pero de una manera especial para el último 'chico Tarantino', que no ha tenido inconveniente alguno a la hora de reconocer sus problemas, entre ellos, con el alcohol. Algo que fue uno de los detonantes en su ruptura matrimonial, después de doce años de relación con Angelina Jolie. De hecho, fue ella quien solo un año después de su divorcio se atrevió a ponerle nombre a uno de los motivos de su distanciamiento y que finalmente desembocó en el final de una de las historias de amor que más pasiones ha levantado alrededor del mundo. Ahora, Brad Pitt camina en solitario, pero con una madurez que le han dado los años, y su sobriedad, que le ha descubierto una nueva manera de ver el día a día donde, como bien dice su 'maestro', todo le emociona.

