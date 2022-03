¿Sabías que Kendall Jenner tiene un 'mellizo'?

Después de 17 temporadas de Keeping Up with the Kardashians y un sinfín de publicaciones en las redes sociales, parecía que la familia Kardashian-Jenner no escondía ningún secreto. Sin embargo, el mediático clan tiene un miembro que es completamente desconocido para buena parte de los millones de seguidores que tiene en todo el mundo. Se trata de Kirby Jenner, un influencer que se hace pasar por el hermano mellizo de Kendall Jenner y que próximamente contará con un reality propio que estará producido por la modelo mejor pagada del mundo.

VER GALERÍA

"Modelo amatuer. Amante de todas las cosas. Hermano gemelo de Kendall Jenner". Esta es la descripción que muestra Kirby Jenner en su perfil de Instagram, donde acumula más de un millón de followers. En las imágenes que comparte, el instagramer demuestra una enorme habilidad con el uso del Photoshop a través de la publicación de instantáneas en las que no solo aparece 'acompañado' por su melliza, sino también por el resto de miembros del clan Kardashian. Como era de esperar, los montajes causan sensación en la Red, especialmente entre los fans de la popular familia, llegando a acumular miles de 'me gusta' y cientos de comentarios.

VER GALERÍA

Lejos de mostrar enfado o indiferencia, Kendall Jenner se siente alagada por la existencia de su falso mellizo y ha querido poner su granito de arena para que llegue a lo más alto. Tanto es así que ella y su madre, Kris Jenner, se encargarán de producir un reality en el que Kirby será el protagonista. El show que seguirá la vida del artista podrá verse en Quibi, una plataforma de streaming de Jeffrey Katzenberg y Meg Whitman que pretende ofrecer series premium de corta duración para consumir en dispositivos móviles. Por supuesto, las hermanas Kardashian también participarán en este spin off de la emblemática Keeping Up With The Kardashians, en el que podremos ver a Kirby como un miembro más de la familia.

"Estoy emocionado con que los espectadores de Quibi vayan a poder pegar un vistazo a la vida de mi hermano mellizo y que él por fin tenga la oportunidad de brillar en esta serie", ha explicado la modelo en un comunicado oficial. El estreno mundial de Quibi se producirá en abril del año que viene y en cuyo catálogo figuran nombres como Steven Spielberg, Chrissy Teigen, Zac Efron o Naomi Watts, que formarán parte de programas y series de la plataforma.

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.