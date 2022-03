Rosa Benito convoca a 'las mujeres Ortega Cano' en una curiosa reunión previa a Navidad

Cuando el anuncio de la lotería ya está en televisión se da el pistoletazo de salida a las Navidades por lo que almuerzos y cenas entre amigos y familia ya van calentando motores para todo lo que se avecina de cara a Nochebuena, Navidad y el resto de festejos. La familia Mohedano, incluyendo a los Ortega Cano no han sido menos, y Rosa Benito convocó a "sus" mujeres en una curiosa reunión previa a Navidad. Gloria Camila, Ana María Aldón y Carmen Ortega Cano acudieron a la llamada de quien fuera mujer de Amador Mohedano para disfrutar de una tarde de risas y confidencias que quisieron compartir, además, con sus seguidores a través de sus redes sociales.

Aunque la ausencia de Rocío Jurado pesa cada vez más a medida que pasan los años, los miembros de ambas familias, para quienes 'la más grande' siempre fue el pilar fundamental, siguen siendo una auténtica piña como han demostrado en estos trece años, a pesar del distanciamiento de Rocío Carrasco. Gloria Camila fue quizá quien más disfrutó del 'sarao' organizado por su tía Rosa. Su separación de Kiko Jiménez parece que ya está superada, gracias en parte a que los suyos se han volcado en ella. La hija de José Ortega Cano fue la encargada de subir un divertido story en el que se la ve junto a Rosa y Carmen Ortega Cano haciendo un divertido baile bajo el epígrafe: "Ellas cual divas". Como no podía ser de otra manera, y en ausencia de su madre, tanto Rosa como Carmen, Ana María y Conchi Ortega Cano, están muy pendientes de ‘los pequeños de la familia’, especialmente de Gloria Camila y su hermano José Fernando, así como de Rocío y David Flores Carrasco.

Precisamente la hija mayor de Antonio David Flores fue la gran ausente de esta convocatoria de mujeres de tronío. Ro, como la llaman cariñosamente en casa, ha aparcado por unos días sus redes después de darle la bienvenida a su padre el pasado jueves cuando fue expulsado en Gran Hermano VIP, donde ha sido su defensora acérrima, llevándose el aplauso no solo del público, sino también del propio Jorge Javier Vázquez que durante los últimos días de programa, se deshizo en halagos con ella.

Por su parte, Carmen Ortega también quiso compartir esta tarde tan especial para ella en la que su cuñada Ana María Aldón también estuvo presente. El carácter reservado hizo que la presencia de la andaluza solo se viera en una de las instantáneas. La mujer de Ortega Cano no compartió con sus seguidores esta divertida reunión ya que prefiere utilizar su perfil para mostrar sus logros como diseñadora, un año después de su graduación en IADE. Que Ana María Aldón estuviera con ellas, no hace más que confirmar la excelente relación que existe entre cuñadas incluyendo a Rosa Benito, que sigue tan unida a su ex familia política como antes. De hecho, suele ser Amador quien hace por no coincidir con la madre de sus hijos en días importantes, sobre todo cuando se le rinde homenaje a su hermana, dándole paso a la alicantina quien siente pasión por su cuñada, para quien fue su estilista durante más de dos décadas de carrera de la artista.

