Edurne se atreve a entrar en la comunidad de vecinos más loca de la televisión Su personaje en 'La que se avecina' será una fanática del rock que no le hará mucha gracias a Enrique Pastor

La que se avecina promete emociones fuertes para su próximo episodio. La undécima entrega de su undécima temporada va a contar con un fichaje de estrella absoluta: Edurne. La cantante y jurado de Got Talent compartirá ficción con Paz Padilla en Montepinar este miércoles 4 de diciembre. La madrileña se pondrá en la piel de Nadia, una fanática del rock que convence a Coque (Nacho Guerreros) de dar conciertos en su local de rock. Una decisión que, según el adelanto, será todo un éxito para el negocio, pero no tanto para Enrique Pastor. El personaje de José Luis Gil se verá envuelto en el concierto de una manera que se no podría imaginar... ¡Aupado por los los asistentes al concierto!

La propia Edurne ha anunciado a sus seguidores que llegará al prime time de Telecinco: "El próximo miércoles aterrizo en La que se avecina ¡Qué ganas!". Meses antes, tras grabar sus escenas en este cameo que será importante en el episodio, Nacho Guerreros había compartido con sus seguidores cómo había sido compartir rodaje con la cantante: "Ha sido una pedazo de compañera. Un lujo". Muchos son los nombres que han actuado como estrellas invitadas de esta undécima temporada de la serie, que empieza a preparar su adiós. Cristina Pedroche participó en el papel de una antitaurina que dejaba prendado tanto a Amador (Pablo Chiapella) como a Recio (Jordi Sánchez).

Edurne vive un gran momento profesional. Por un lado, sigue afianzada como parte del jurado de Got Talent, demostrando que su perfil sigue siendo atractivo para el público. Además, ha regresado al estudio este 2019, por ejemplo con su dúo con Carlos Baute en Demasiado tarde. Su faceta de actriz también ha tenido un empujón en los últimos tiempos gracias a su participación en Servir y proteger, serie de las tardes en TVE, donde interpreta a la camarera Sara Barrios. Su corazón sigue más que contento gracias a David de Gea, portero del Manchester United con el que mantiene una relación sentimental desde el 2010.

La que se avecina vivirá un duelo de máxima importancia este miércoles, puesto que tras la gran final de Masterchef Celebrity, donde Tamara Falcó se convirtió en ganadora, ahora se verán las caras con La Voz Kids. El concurso presentado por Eva González tendrá sus semifinales los miércoles, en una decisión anunciada por Atresmedia la pasada semana. El fichaje de Edurne suma aún más refuerzos para la serie de Telecinco tras haber cosechado un 15,6% de share y más de dos millones de espectadores con el décimo episodio de su undécima temporada.

