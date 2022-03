La 'influencer' rusa Miroslava Duma relata el momento más duro de su vida

Era una de las asiduas de los front rows de las semanas de la moda internacionales más prestigiosas pero, en los últimos años, la presencia de Miroslava Duma en este tipo de eventos se redujo sensiblemente. La influencer rusa más conocida, empresaria y colaboradora de importantes publicaciones del sector se veía obligada a 'desaparecer' temporalmente del circuito por una importante razón: una extraña enfermedad pulmonar que le fue encontrada este mismo año y que la hizo temer por su vida. Pero ahora, recuperada y con una actitud completamente renovada ante la vida, ha querido compartir con sus seguidores esta durísima experiencia que le ha hecho replantearse toda su existencia.

"A principios de este año me diagnosticaron una enfermedad pulmonar rara y me dieron 7 meses de vida. Fue una locura aterradora entonces, pero mirando hacia atrás, me doy cuenta de que los últimos meses de recuperación fueron posiblemente los meses más felices de toda mi vida", comienza diciendo en su extenso comunicado. "De repente dejé de correr el maratón y me di cuenta de lo mucho que amo la vida, lo hermoso que es nuestro mundo y cuánto quiero quedarme aquí. Con la gente que amo. Por primera vez en mi vida, vi el azul brillante de los cielos y el hermoso verde de los árboles. Como si hubiera vivido en un planeta diferente antes. Me despierto feliz, solo porque puedo pasar un día más aquí. Sin pedir más o intentar correr más rápido".

De esta manera, Mira, como es más conocida, hace un profundo examen interior en el que llegó a la conclusión de que lo único realmente importante era su familia, su marido, el empresario ruso Aleksey Mikheev, y sus tres hijos. Asimismo, señala que ha aprendido a quererse a sí misma: "Durante toda mi vida estuve buscando aprobación y obsesionándome con los 'me gusta' tanto en el mundo físico como en el virtual, sin darme cuenta de que realmente tenía que aprender a 'gustarme' a mí misma primero. Años de autocrítica y dudas, estrés, dietas, presión física, mental y emocional forzándome a mí misma hicieron que mi sistema inmunológico colapsase y enfermé fatalmente".

Afortunadamente, todo ha salido bien para la editora de moda, que en 2011 fundó su propio portal de comunicación online, 24/7, un medio en el que trata cuestiones tan diversas como el arte, arquitectura, cine, moda, música y estilo. Pero, además, asegura que se encuentra muy ilusionada e involucrada en un nuevo proyecto relacionado con la protección del medio ambiente. “Ahora me doy cuenta de que estos últimos meses también han sido los más creativos de mis 34 años. Sin embargo, el éxito para mí hoy ya no se mide con indicadores externos, sino con lo que hay dentro. Se mide por mi propia salud y la salud de aquellos que amo. Se mide por cómo elijo contribuir al mundo. Hoy sigo persiguiendo mi gran sueño, y realmente creo que puede ayudar a salvar nuestro planeta. No importa qué. Contra viento y marea. Algún día espero poder contaros todo al respecto". "Y lo más importante: gracias a todas las personas maravillosas en mi vida, os amo con todo mi corazón (y mis pulmones)", concluye su inspirador discurso.

