Irene Rosales responde a los rumores de crisis en su matrimonio

La relación de Kiko Rivera e Irene Rosales está en el punto de mira. Como cada domingo, la colaboradora ha acudido al plató de Viva la Vida, donde ha tenido que hacer frente a una delicada pregunta. Después de comentar con Emma García cómo iba a repartirse la familia las vacaciones de Navidad, Diego Arrabal quiso saber cómo se encuentra el matrimonio ante los numerosos rumores de crisis que han surgido en los últimos días. "Irene, te quiero hacer una pregunta que no sabe ni dirección. Es delicada, pero quiero hacértela en público. ¿Hay crisis en tu matrimonio?", preguntaba el paparazzi ante la sorpresa del resto de colaboradores. La concursante de GH Dúo no ha dudado en negar los trances entre ella y el hijo de Isabel Pantoja y ha asegurado que están bien, pero que "hay baches".

"No, no. Hay baches, pero como en todas las relaciones, pero crisis no. Para llamarlo crisis, no", contestaba rotundamente Irene. "Yo tengo mis discusiones con Kiko, tres veces al día más o menos", explicaba la sevillana con sentido del humor: "Para hablar de crisis y que nos hayamos planteado que nos tenemos que separar, no". A pesar de que ha reconocido que tienen sus roces, como cualquier pareja, asegura que se encuentran en un buen momento.

La pregunta no solo ha 'impactado' a Irene Rosales, sino también a la presentadora del programa de Telecinco. "Ay, me has dejado… ¡Pero si estábamos preparando la boda!", ha señalado Emma García, rememorando la petición de matrimonio que realizó Irene a Kiko en directo hace apenas un mes. "Francisco José, pídeme matrimonio otra vez quiero casarme por la iglesia, para que vengan mis compañeros a la boda", dijo la colaboradora mirando a cámara.

"Sí que es verdad que con Kiko soy una persona muy clara y discutimos del día a día (…) A lo mejor soy demasiado dura porque le digo las cosas muy claras. Si eso lo comenta él con otra persona, esa persona puede pensar que hay algún tipo de crisis. Ha habido miles de baches", explicaba la andaluza, después de que Diego Arrabal le comentara que los rumores de crisis procedían de personas de su entorno cercano. "Tengo que decir que creo que ninguna relación es perfecta y en todas hay discusiones. Pero puedo decir que todos los días está mi marido en mi casa y durmiendo conmigo", concluía Irene Rosales, zanjando así los rumores que ponen en duda la 'buena salud' del matrimonio.

