Kiko Jiménez vs. Diego Matamoros: Estela responde a uno de los dilemas emocionales de 'GH VIP 7'

La confesión de Adara Molinero está marcando la recta final de GH VIP 7. Desde que la concursante de GH 17 compartiera con sus compañeras lo que siente hacia Gianmarco Onestini, la relación entre ambos se ha convertido en el tema estrella de la casa. Las chicas de Guadalix se han quedado anonadadas ante la noticia y han visto una gran similitud entre la historia del influencer italiano y la exazafata y la de Kiko Jiménez y Estela Grande. Noemí Salazar y Alba Carrillo han aprovechado la ocasión para interrogar a la mujer de Diego Matamoros acerca de la especial amistad que le unía al ex de Gloria Camila.

"Siempre he tenido claros mis sentimientos", respondía la modelo a sus compañeras. "Es lo que he dicho siempre. Cuando estás aquí dentro entiendes muchas cosas y entiendo que tú te hayas podido confundir. A lo mejor sales de aquí y puede que todo haya sido una burbuja y nada tenga sentido. O a lo mejor aquí dentro te hayas dado cuenta de la realidad", explicaba Estela. La mujer del hijo de Kiko Matamoros ha asegurado que nunca ha sentido esa 'confusión' que está sintiendo ahora Adara con Gianmarco y que no ha tenido dudas entre su marido y Kiko Jiménez. Sin embargo, Estela no podía evitar reírse al negar sus sentimientos hacia el de MyHyV, confundiendo a Alba y Noemí.

"A veces aquí piensas cosas y luego no, sientes cosas y luego no. Luego se te pasa… Sientes mucho todo lo malo, pero también lo bueno", trataba de justificarse la modelo. A pesar de la negativa constante de Estela, Alba Carrillo ha continuado insistiendo y ha provocado que la concursante, que está nominada esta semana, se decaiga. Tanto es así que, en una de las habitaciones de la casa, confesaba a Adara que su historia con el italiano la ha removido. La ex de Hugo Sierra le ha preguntado que si se siente identificada con ella y la modelo ha dicho que no. "Has sido muy valiente porque al final lo has dicho y lo has hecho. Es lo que hay…", le decía a Adara.

Tras ver las imágenes en el plató de El debate, Diego Matamoros ha defendido a su mujer, en la que parece confiar plenamente: "En el vídeo lo que se está viendo es cómo ellas le preguntan a Estela. Es verdad que al principio se ríe, pero ella dice claramente que no ha tenido ningún sentimiento y que el sentimiento lo tiene hacia mí".

