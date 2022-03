Adara pregunta a la audiencia de 'GH VIP' sobre su relación con Gianmarco

El pasado jueves, el padre de Adara Molinero subía a la casa de Gran Hermano VIP para dar un consejo a su hija. Jesús Molinero revelaba a la joven que fuera de la casa todo el mundo era consciente de lo que sentía por Gianmarco. Sus conversaciones con Joao acerca de lo infeliz que era al lado de Hugo Sierra o lo que estaba empezando a sentir por su compañero de reality terminaron por sacar el lado más sincero de la ex azafata de vuelos, que siguiendo las indicaciones de su progenitor, decidió abrir su corazón a los espectadores del concurso. Los días han pasado y la confusión de sus sentimientos no han cesado, por eso, cuando Jordi González le daba la oportunidad de hacer una pregunta directa a la audiencia durante El debate, Adara no dudó ni un instante. "Desde hace unos días he dicho lo que pensaba y sentía y me gustaría saber si la gente me ha entendido con la situación que he vivido y vivo con Gianmarco. Me gustaría saber si me entienden o no, y si han entendido lo que he explicado. No sé lo que busco con esta pregunta, una respuesta afirmativa, supongo…", decía con cierto tono de preocupación.

La respuesta de la audiencia no fue rotunda y esta se mostró bastante dividida: con un 56% de síes frente a un 44% de noes. "Me hace sentir mejor que haya más gente que lo entienda que no, aunque no sé cómo interpretar esto. He sido totalmente sincera y es lo que he vivido y lo que siento y no lo puedo controlar", decía antes de preguntar que le hubiera gustado saber más si Gianmarco estaba esperándola fuera.

A pesar de la liberación, Adara no ha tenido una semana fácil. Ahora es capaz de hablar abiertamente con sus compañeras de lo que le ha ocurrido dentro de la casa, sin embargo sigue muy preocupada por lo que pueda estar pensando y sintiendo Hugo Sierra. "Me duele mucho decirlo. Estaba normalizando cosas que no son normales en una pareja, como la atracción. Yo sentía que no le gustaba. Yo sentía que no era importante para él. Estoy muy mal porque lo he dado todo por él. Todo. Si le hago sentir mal por esto necesito que me disculpe, pero él también se ha tenido que dar cuenta porque sentía que no me quería. Perdóname si te he hecho daño, porque no era mi intención", decía sincerándose con el súper estos días en el confesionario.

Estela Grande y Mila Ximénez, las otras dos nominadas de esta semana, también tuvieron la oportunidad de dirigirse al público. "¿Entendéis la forma que tengo de gestionar mi amistad y relación con mis compañeras?" y "¿Pensáis que estoy consiguiendo desatarme de mis miedos, debilidades e inseguridades en este concurso?" fueron las cuestiones que lanzaron a la audiencia, en las que los porcentajes dieron un 77% de 'No' a Estela y un 44-56 a Mila.

