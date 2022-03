Can Yaman pasea por primera vez en Madrid de la mano de HOLA.com

Loading the player...

Después de que Can Yaman visitara los monumentos más característicos de Roma, el actor turco ha hecho lo propio por las calles de Madrid. De la mano de HOLA.com, el intérprete paseó por la capital durante su visita al país, no sin dificultad debido a la enorme afluencia de sus fans. La multitud de seguidoras del intérprete, que ya se habían agolpado en la terminal del aeropuerto para verle llegar, también se reunieron a las puertas del hotel donde se hospedaba. Can, consciente de que ha sido la insistencia de las fans españolas las que ha conseguido que visite este país, se tomó su tiempo para realizar fotografías y firmar autógrafos. Un actor que sin duda se debe a su público también durante un día de paseo por Madrid. Dale al play y no te lo pierdas.

