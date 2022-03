María Castro cumple 38 años y... ¡se felicita a sí misma!

María Castro está de celebración. La actriz española cumple 38 años cargada de energía y positivismo y dando gracias a la vida por todo lo bueno que le ha dado. La intérprete de Vigo soplaba este sábado las velas de su tarta, momento que no quiso desaprovechar para felicitarse a sí misma en redes sociales. "HAPPY BIRTHDAY TO ME!!!! ¡Hoy es mi cumple! ¡Hoy es mi día! ¡¡¡Hoy es!!!", comenzaba diciendo junto a una fotografía en la que se la puede ver muy sonriente antes de continuar con su emotivo discurso.

VER GALERÍA

"Gracias a todos los que me acompañáis en el camino. Gracias a todos los que os habéis unido a mi marcha, para levantarme cuando lo necesito. Gracias también a los que habéis dejado de caminar a mi lado, porque ya no era necesario ni productivo. Gracias seguidores, por interesaros por mis cositas. Gracias amigos, por aparecer cuando de verdad os necesito... siento mucho no 'cuidaros' más en el día a día, pero sabéis que siempre voy como 'Las Grecas'", añadía para continuar con la parte más especial de todas, la dedicada a sus padres, hermanos y, por supuesto, marido e hija.

- Leer más: María Castro se despide con una bonita carta de su 'abueliña' Josefa, que ha fallecido a los 98 años de edad

"Gracias familia, porque me ha tocado la mejor del bombo, la única, la incondicional... ¡¡¡las más!!! Hermanos, con vosotros directamente me he cobrado la lotería. Papis... GRACIAS insuficientes siempre... No sólo me habéis dado la vida, sino que me habéis nutrido con amor, para que yo elija la mía con cabeza... ¡no me soltéis nunca de la mano! Gracias José y Maia, por haber dado el verdadero sentido a mi día a día. José, gracias por seguir teniendo ganas de 'sorprenderme'... el regalo de ayer noche fue TOO MUCH!!!!! Y Maia, cariño, gracias por haber teñido mis despertares de ilusión y magia. ¡OS QUIERO! #38palitos #ysumando", concluía.

VER GALERÍA

- Leer más: María Castro publica una de las fotos más emotivas de su boda: '¡No puedo resistirme!'

María Castro es una mujer muy sentimental. A través de sus redes sociales, la actriz aprovecha cualquier tipo de ocasión que lo merezca para compartir con sus seguidores algunos de los momentos más especiales de su vida. Hace unos días, María recordaba la romántica petición de mano que José Manuel Villalba le hacía hace dos años en pleno directo desde el plató de El Hormiguero. La pareja, que lleva seis años junta, pasó por el altar finalmente en septiembre de 2018 en una romántica boda celebrada en la Galicia natal de la actriz, donde su hija Maia, quien ahora tiene 3 añitos, jugó un papel muy especial.

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.