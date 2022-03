Aitana celebra el primer aniversario de 'Tráiler' rodeada de éxito y felicidad

Aitana Ocaña se ha convertido en una de las mujeres del momento. Gracias al programa Operación Triunfo, la joven ha logrado una impresionante repercusión y posicionarse como una de las cantantes pop del panorama musical internacional por excelencia. Este fin de semana, precisamente, la artista de 20 años ha podido celebrar un importante hito en su breve pero intensa carrera, el aniversario de lanzamiento de su primer EP: Tráiler. El 30 de noviembre de 2018, Aitana publicaba este disco, un compendio de sus primeras cinco canciones que sería un adelanto del que más tarde se convertiría en su primer álbum de estudio, Spoiler, trabajo que no vería la luz hasta junio de este mismo año.

VER GALERÍA

Con Tráiler, la finalista de OT 2017 ha logrado importantes reconocimientos, entre ellos un disco de Platino en España. De manera individual, sus sencillos Teléfono, Vas a quedarte y Mejor que tú, han logrado solo en nuestro país 4 y 2 discos de platino y 1 de oro respectivamente. El día de su lanzamiento, Aitana además, ya había conseguido convertir su canción Vas a quedarte en la más escuchada en plataformas digitales y en el hit nº1 de las listas de éxito más importantes del panorama nacional. Este adelanto de Spoiler también estuvo acompañado de otros importantes galardones, como un premio y varias nominaciones en Los 40 Music Awards. Pero sin duda, el mayor logro a nivel profesional que ha logrado Aitana Ocaña ha sido una nominación en la pasada edición de los Grammy Latinos, certamen que confirmaba la gran repercusión internacional que esta joven de Sant Climent de Llobregat ha logrado en apenas dos años.

Pero la vida de Aitana no solo ha cambiado enormemente en este último año en lo que a su carrera como artista se refiere. En el plano personal, la joven también podría estar celebrando estos días su primer aniversario de amor con el actor Miguel Bernardeau, con quien empezó a salir tan solo unos meses después de su ruptura con Luis Cepeda, y con quien los rumores acerca de un posible romance saltaron a finales de octubre del año pasado. Aunque ambos trataron de jugar al despiste y negaron durante bastante tiempo cualquier tipo de conexión sentimental entre ellos, no sería hasta el mes de abril el momento en el que la pareja decidiera dejar de esconderse y publicar abiertamente contenido juntos en redes sociales. Desde entonces, es frecuente verles juntos en diferentes actos y eventos, como por ejemplo, en los Grammy Latinos, cita que el hijo de Ana Duato no quiso perderse bajo ningún concepto, o en la entrega de los GQ, en la que Miguel fue homenajeado como actor revelación y donde Aitana acudió para apoyar a su chico.

VER GALERÍA

Loading the player...

Miguel Bernardeau posa sin camiseta y Aitana le dedica el piropo más divertido

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.