La versión más 'flamenkita' de María Isabel nos explica cómo se enfrenta a su nuevo reto: 'Tu cara me suena'

Todo el país conoció a María Isabel por ser aquella niña risueña que ganó Eurovisión Junior, al ritmo de Antes muerta que sencilla, una experiencia que la artista recuerda con cariño: "Pude dejar a mi país en lo más alto y eso siempre es una alegría". Años después, pero manteniendo la chispa que cautivó en su niñez, la onubense vuelve con fuerza a las novedades musicales con su último trabajo bajo el nombre de Flamenkita, un canto al empoderamiento femenino. Por si esto fuera poco, también está a punto de embarcarse en una nueva aventura. María Isabel será una de las concursantes de la octava edición de Tu cara me suena y ha contado a HOLA.com cómo se enfrenta a este reto, cuáles son sus miedos, qué opina de sus contrincantes y cual sería el cantante que más le gustaría imitar.

VER GALERÍA

Estás presentando tu último trabajo Flamenkita, ¿cómo nace esta idea?

Es un regueetón con flamenco, para no perder mi esencia. Ya de pequeña fusionaba el flamenco con todo ya fuera pop, rap, música urbana... pero ahora soy adulta y es diferente. Las letras son distintas y tenía muchas ganas de hacer esta canción.

Flamenkita con "K", ¿por algo especial?

Sí, porque yo siempre he sido muy atrevida y arriesgada, desde niña.

¿Qué mensaje transmite Flamenkita?

La letra refleja el empoderamiento de la mujer, de una forma mucho más adulta. Empoderamiento desde el punto de vista de que me gusta la igualdad, no estar unos por encima de otros pero sí reflejar el momento en el que te miras al espejo y dices "aquí estoy yo".

Es un single también que hace referencia a tu pasado en varias ocasiones

He hecho guiños a la etapa de cuando era más pequeña. Al principio dice "flamenquita, flamenquita", con un sonido parecido a "el pintalabios…" (El comienzo de su éxito Antes muerta que sencilla). Además al final de la canción digo "Antes muerta que sencilla" porque es mi sello, la gente me conoce por eso. Quiero que cuando la gente la oiga diga “esta es María Isabel”.

¿Podría decirse que es hasta el momento tu canción más personal?

La más personal y te diría que mi favorita. Me siento muy identificada con ella, podría decirse que esta canción soy yo. Tu Mirada, mi anterior sencillo, es una canción preciosa, pero esta me refleja más, aunque no estoy encasillada en ningún estilo. De hecho, dentro de poco saldrá una balada. Pero Flamenkita tiene más movimiento y yo soy muy de movimiento.

Una canción que viene acompañada de un videoclip, cuanto menos sorprendente, con elementos religiosos mezclados con mucho baile. ¿Qué quieres decir con esta propuesta un poco rebelde?

No llega a tocar lo religioso porque me parecería una falta de respeto. De hecho, yo soy súper religiosa. Pero si quería reflejar el empoderamiento de la mujer desde la perspectiva de todas las mujeres, incluidas aquellas en las que no nos paramos a pensar de primeras. Las mujeres tenemos que apoyarnos. He jugado mucho con combinar el baile, que ahora está muy de moda pero ya desde pequeña lo he estado haciendo y llevaba siempre bailarinas conmigo.

Después de dos nuevos sencillos, ¿llegará pronto un álbum?

De momento no. Tengo mucha música ya proyectada, pero habrá que esperar para ver si viene un álbum o un EP.

Entre estos próximos proyectos, ¿hay alguna colaboración?

Probablemente la haya, me gustaría mucho con Lola Indigo.

Hace unos días rememoraste en tus redes sociales que han pasado 15 años desde que ganaste Eurovisión Junior, ¿qué recuerdos tienes de aquello?

Lo vivía con nervios pero con ilusión. Fue un fenómeno increíble, la verdad. Gracias a esa experiencia aprendí que no hay nada imposible en la vida y por eso a día de hoy estoy aquí.

VER GALERÍA

¿Cómo afrontas el reto de ser concursante de la octava edición de Tu cara me suena?

Con muchísima alegría porque es un programa que me encanta. Yo le decía a mi madre "yo quiero estar ahí" y, aunque soy consciente de que es un reto, tengo muchas ganas. No sé qué tal se me dará imitar, además tenemos muy pocos días de ensayo entre una gala y otra, pero es música, que es algo que me apasiona. Eso sí, si me toca voz de hombre no sé cómo lo voy a llevar.

Ya en otra ocasión imitaste a Rihanna en Tu cara me suena y dejaste el listón muy alto.

Sí, pero no es lo mismo ir de invitada que de concursante (se ríe). Además cuando imité a Rihanna tuve dos semanas casi para prepararlo y ahora, ¡nada que ver! Realmente creo que la clave de este programa es disfrutar y eso va a ser fácil porque el equipo es increíble.

Entre tus futuros compañeros están Gemeliers, Mario Vaquerizo, Jorge González, Nerea Rodríguez de OT, Rocío Madrid, El Monaguillo, Cristina Ramos y Belinda Washington. ¿A cuál de todos ves como rival más fuerte?

Si te soy sincera no he pensado en la rivalidad para nada. Lo que te aseguro es que mi rival más fuerte soy yo, me exijo mucho.

¿A quién te encantaría imitar si te dieran a elegir?

Bob Marley (contesta rotundamente). Porque aunque sea voz de hombre es mi artista favorito.

VER GALERÍA

Esto es un paso más en tu carrera, que la comenzaste cuando eras muy niña, ¿cómo has evolucionado?

Si miro atrás y veo todo lo que he ido consiguiendo poco a poco pues veo una clara evolución, a nivel vocal no tiene nada que ver. Ya de pequeña me desenvolvía bien, pero cada vez creo que mejor y también ahora pienso más las cosas. Aunque, realmente tampoco he cambiado tanto, sigo siendo esa yo con más cosas que le suman.

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.