El nuevo remake de 'La mujer invisible' será protagonizado y dirigido por Elizabeth Banks

Elizabeth Banks no para, y es que apenas tiene tiempo para nada. Desde que comenzó su promoción de Los Ángeles de Charlie no ha parado, ya que ha tenido que recorrer diferentes escenarios. Sin embargo, aunque el film parecía ser todo un éxito gracias al elenco que lo conformaban, Kristen Stewart, Naomi Scott, Ella Ballinska, y la mismísima Elizabeth Banks no ha triunfado todo lo que debería en Estados Unidos. Pese a ese obstáculo, la actriz ha decidido continuar con sus compromisos profesionales y perseguir un nuevo triunfo. El nuevo proyecto en el que está trabajando la pareja de Max Handelman se trata de un largometraje en clave femenina que tiene previsto ser toda una revolución en su género.

Nada más y nada menos que está trabajando por partida doble en La mujer invisible, pues no solo protagonizará la película, sino que también será la encargada de dirigirla. Además, trabajará codo con codo con Erin Cressida Wilson (La chica del tren) como responsable de guión. La producción de dicho proyecto viene de la mano de Universal Picture, según informa Deadline, ya que Banks ya trabajó en la serie de películas musicales, Dando la nota, por lo tanto, no es una primera toma de contacto.

El proyecto de La mujer invisible, ha salido a la luz después de que se haya presentado el primer tráiler de El hombre invisible de Leigh Whannell, producido por Blumhouse y protagonizado por Elisabeth Moss. Por el momento, no ha trascendido más información sobre el reparto o posibles fechas de grabación de La mujer invisible, ni siquiera hay una fecha prevista para su estreno. Además, no se sabe si seguirá la misma estela de la cinta homónima de 1940 o por el contrario reinventarán algunas escenas para adaptarlas a la actualidad.

Ahora solo queda esperar al estreno oficial de Los Ángeles de Charlie en nuestro país, que será a partir del 5 de diciembre y ver si ocurre lo mismo que en Estados Unidos o por el contrario es todo un éxito de taquilla. Cabe destacar que Elizabeth Banks se encuentra sumergida en una polémica porque acusa a los hombres de dicho fracaso de la nueva versión de Los Ángeles de Charlie, la cual en su primer fin de semana como estreno apenas ha conseguido recaudar 8 millones dólares. No obstante, los clásicos antiguos como lo es The Mummy son todo un éxito, por lo tanto Universal puede estar acertando a la hora de su gran apuesta con La chica invisible.

