Greta Fernández, la implacable personalidad que arrasa en el cine español

El cine español está en auge y prueba de ello es el nuevo estreno dirigido por Belén Funes. La hija de un ladrón, película que se ha estrenado este 29 de noviembre tiene como protagonista a una de las actrices del momento, Greta Fernández. Además, lo más curioso es que en el filme actúa junto a su padre, el actor Eduard Fernández. Gracias a su trabajo en esta ficción, la actriz ha sido galardonada con la Concha de Oro en San Sebastián en la categoría de mejor actriz. ¿Pero quién es el nombre propio de la gran pantalla en España? Greta nació en 1995 en Barcelona y acumula más de 100.000 seguidores en las redes sociales, donde demuestra tener una arrolladora personalidad.

No es de extrañar que Greta Fernández lleve la interpretación en la sangre, pues teniendo un padre actor y una madre escritora, Esmeralda Berbel, no es para menos. Desde que vio a su padre en Los lobos de Washington de Mariano Barroso, cuando tan solo tenía cuatro años, su progenitor se convirtió en todo un referente en el mundo de la actuación. De esta manera, y gracias a la pasión que pone en cada rodaje, no ha dudado en seguir los pasos del veterano y reconocido intérprete. Reconoce que es muy exigente porque se mete en el papel del personaje de lleno, llegando agotada a casa y con muchas ganas de llorar, debido a las intensas sesiones de su profesión.

A pesar de que su padre ya estuviera dentro de este mundo, Greta Fernández comenzó desde abajo, con papeles menores, uno de ellos cuando tan solo tenía once años y haciendo una pequeña aparición en la película de Cesc Gay, Ficción. Tal y cómo ella misma afirma respecto a la profesión, el gusanillo de la interpretación fue surgiendo poco a poco. Sin embargo, no solo la actuación es algo que forma parte de su vida porque, además, también ha hecho sus pinitos en el mundo de la fotografía como modelo. También ha protagonizado diferentes videoclips, siendo uno de C. Tangana, Persiguiéndonos, uno de los más famosos en los que se puede ver a la reconocida actriz.

No todo va a ser interpretación en la vida de la actriz del momento. Greta Fernández huye de las tendencias y marca su estilo propio, teniendo como referentes de la moda a la catalana Paloma Wool y a Charo Ruiz Ibiza, entre otras inspiraciones. Los colores, el minimalismo y su corte de pelo ya son toda una seña de identidad para identificar a la actriz y, aunque evite la palabra influencer, ya reúne más de 100.000 seguidores en su perfil donde muestra sus fotos más artísticas y a sus amigas, Úrsula Corberó, la diseñadora Miranda Makaroff o la modelo Gala González. Sin duda, una actriz que ha ido abriéndose camino por su talento y su particular personalidad.

En lo personal, Greta Fernández mantiene el ejemplo de su padre, reservando su vida íntima del plano público. Eso sí, la actriz ha indicado recientemente en La Resistencia que ve a su novio "una vez a la semana", ya que vive en Barcelona. La hija de Eduard se mudó a Madrid para centrarse en su carrera profesional, por lo que compagina su trabajo con su relación a distancia.

