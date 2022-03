Belén Esteban revela su deseo más especial para 2020

El 2019 ha sido un año muy bueno para Belén Esteban y así lo ha hecho saber durante su última aparición pública durante la presentación del último libro de su gran amiga Carlota Corredera. La colaboradora acudía puntual a la cita en la que la presentadora de Sálvame daba a conocer al mundo su último trabajo Hablemos de nosotras. Un compendio de entrevistas a diferentes personajes relevantes con un fin común "el apoyo a la mujer" y que volvía a poner en relieve la gran amistad que une a la ex de Jesulín de Ubrique con la comunicadora: "Siempre apoyaré a Carlota en todo lo que haga… Este libro es muy importante para ella. Ha estado muy agobiada porque para ella su trabajo es muy importante y ha tenido que estar pendiente de todo, su trabajo en el programa, su casa…Pero ella puede con todo".

Aunque muchos esperaban que Belén estuviera incluida dentro de la obra de Carlota, la colaboradora explicaba con claridad los motivos por los que no ha formado parte del mismo: "A mí no me ha propuesto entrevistarme para el libro porque se sabe toda mi vida y poco me iba a preguntar. Pero son muy interesantes todas las entrevistas que ha tratado". Reacia a llevarse el trabajo a casa, Belén prefería dejar de lado todas las polémicas de la séptima edición de Gran Hermano VIP para centrar toda la atención en el momento de su amiga: "Después de cuatro horas hablando de lo mismo es que ahora no me quedan ganas de hablar del tema de Gran Hermano. Hemos venido a apoyar a Carlota".

VER GALERÍA

Sin embargo, la polemista no tuvo inconveniente en hacer una curiosa reflexión sobre el magnífico año que ha vivido. Un 2019 en el que daba feliz el 'sí, quiero' a su novio Miguel Marcos en un momento de gran estabilidad personal y también profesional. De este modo, Belén aseguraba no tener especiales pretensiones para el próximo 2020: "Mis deseos para el nuevo año son muy pocos. Quedarme como estoy y si Dios quiere que venga el bebé yo encantada de la vida. Me encantaría volver a ser madre siempre lo he dicho". Unas palabras que han transformado el conocido deseo de la madrileña en una realidad algo más cercana.

