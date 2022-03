Adivina quién va a pasar la Navidad en Cantora (y no es de la familia) Kiko Rivera invita a Omar Montes junto a su familia para pasar las fiestas en común

¡Bombazo en la familia Pantoja! Cuando todo parecía muy cerca de arreglarse entre Kiko Rivera e Isa Pantoja, después de meses de enfrentamientos públicos, todo se puede volver a torcer por una invitación de Navidad. Omar Montes, expareja de Isa y gran amigo de Isabel Pantoja, se ha jactado en El programa de Ana Rosa de sus planes para disfrutar de las fiestas: "Justo antes estaba hablando con Kiko Rivera y me ha dicho que fuera a pasar las Navidades con él y con su madre Isabel". Una invitación que, como era de esperar, el cantante ha aceptado: "Yo le he dicho que sí y además me voy a llevar a toda mi familia a Cantora".

Ante estas declaraciones, la reconciliación entre Kiko Rivera e Isa Pantoja se pone en entredicho. Es más, un nuevo distanciamiento no sería ninguna sorpresa porque a la joven, tal y cómo ha comentado en varias ocasiones, no le gusta la amistad entre su hermano y Omar Montes. Cuando todo parecía más cerca de resolverse que nunca, esta invitación al ganador de Supervivientes vuelve a generar polémica.

Ha sido el colaborador Pepe del Real quien ha explicado que es posible que la hija de Isabel Pantoja no pase esta fecha tan señalada con su familia. "Estuve hablando con ella y me anticipó que no estaba muy por la labor de compartir el pavo con el resto de la familia y que su intención era comer en privado con su madre y verse con su hermano para arreglar la situación", ha explicado en El programa de Ana Rosa.

Era de esperar que Isa Pantoja no pase la Navidad en Cantora, pues su relación con Asraf Beno nunca ha sido plato de buen gusto para la tonadillera. Además, a ese distanciamiento se suma que la joven no se ha separado de la que fuera su niñera, Dulce Delapiedra, enemistada públicamente con la tonadillera. Pero, por si fuera poco, a este conjunto de catastróficas desdichas se le añade que la hija de la cantante se encuentra en plena guerra judicial con el que un día fue su pareja, Omar Montes. A pesar de sus tensas relaciones iniciales, el concurso de supervivencia acabó por unir para siempre a Isabel y a su querido Omar. Una situación que complica las reconciliaciones dentro de la familia Pantoja.

De esta manera, parece que las diferencias entre Omar e Isa Pantoja no han sido suficientes para convencer a su familia de que se mantengan alejados del cantante. Además, el ganador de Supervivientes mantiene abiertos muchos frentes de colaboraciones profesionales con la familia, como ese esperado tema musical junto a Kiko Rivera.

