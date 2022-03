María Patiño solo invitará a dos compañeros a su 'no boda' en España

Tres meses después de convertirse en una mujer casada, María Patiño está planeando formalizar su matrimonio en España para así darle ese valor 'oficial' que, por el momento, no tiene su enlace, al menos legalmente en nuestro país. María Patiño se casó el 15 de agosto con Ricardo Rodríguez, su novio desde hace doce años, en una ceremonia íntima en Sri Lanka, sin la presencia de amigos ni familiares como así decidieron los dos que fuera. A pesar de que María ya planeaba la idea de casarse, no fue hasta el pasado verano cuando por fin cumplió su sueño, vistiéndose de blanco con un elegante traje de novia firmado por Ion Fiz, y que se realizó en tiempo récord, solo una semana antes de que la pareja viajara al país asiático para llevar a cabo el día más feliz de su vida.

En estos planes de formalizar su enlace, María dejaba claro al respecto en Sálvame que no es una nueva boda. "No me caso", aclaraba, si no un mero trámite para certificar en España su unión y así ser un matrimonio en toda regla a efectos legales. Un momento que no tendrá celebración por todo lo alto, aunque la periodista sí pretende tener un detalle con sus amigos íntimos, entre ellos, dos de los pesos pesados del programa de sobremesa como son Belén Esteban y Jorge Javier Vázquez, su mejor amigo. Aunque la periodista tiene en mente compartir con los suyos su ‘enlace a la española’, todo apunta a que tendrá que esperar ya que Jorge Javier pasará por quirófano el próximo 3 de diciembre para solventar la obstrucción de una de las válvulas que se le implantaron el pasado mes de marzo tras sufrir un ictus.

La boda de María Patiño fue toda una sorpresa el pasado verano "para la prensa" como reconoció en su momento la propia periodista en 'Socialité' al explicar que no había sido una boda sorpresa, al menos para los suyos, que sí sabían de su intención de pasar por la vicaría con su pareja, el actor venezolano Ricardo Rodríguez. Fueron sus vacaciones en Sri Lanka las que invitaron a la presentadora y a su novio a casarse, preparando el vestido con solo una semana de antelación y dejando que la ceremonia y la celebración "fluyeran" como así le aconsejaron a María desde el resort en el que se alojaron y contrajeron matrimonio. Una idílica escena en la playa con el atardecer de fondo y que la propia María usó para dar la buena noticia a todos sus seguidores, a través de sus redes sociales.

